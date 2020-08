Mit neuem Konzept: Lindauer Handballer greifen nach Corona-Pause wieder ins Geschehen ein

500 Menschen in der Aeschacher Dreifachhalle, toller Sport, ausgelassene Stimmung – dass das Lindauer Handballfest BK 500, das im Februar seine Premiere feierte, erst ein halbes Jahr zurückliegt, erscheint anhand der Ereignisse der vergangenen Monate nahezu surreal. Seitdem ist viel passiert. Nachdem die Saison 2019/2020 aufgrund der Corona-Pandemie im März abrupt beendet wurde, lag auch der Handballsport lange auf Eis. Die laufenden Meisterschaften wurden abgebrochen und mit einem Berechnungsschlüssel entschieden. Für die Handballer des TSV Lindau, die bis zum plötzlichen Ende gut unterwegs waren, bedeutete dies drei Vizemeister. Sowohl die Herren, als auch die Damen und die männliche B-Jugend wurden nach der Quotientenregelung auf Rang zwei ihrer Ligen gewertet. Die weiteren Mannschaften landeten in ihren jeweiligen Ligen im Mittelfeld.

Doch nicht nur der Spielbetrieb war von den Infektionsschutzmaßnahmen betroffen. Eigentlich standen bei der Handballabteilung des TSV in diesem Jahr auch Vorstandswahlen auf dem Programm. Da die akute Lage im Frühjahr jedoch keine Versammlung erlaubte, entschied sich die Vorstandschaft einstimmig, ein weiteres Jahr anzuhängen und die Wahlen 2021 auszurufen, teilt der Verein mit. Das bedeutete dann für das unveränderte Team an der Spitze, im Hintergrund den Grundstein für die neue Saison zu legen. Und da haben die Lindauer Handballer einiges vor.

So sind die älteren Jugenden und die Aktiven bereits in die Saisonvorbereitung für das Jahr 2020/21 mit der Outdoorvorbereitung gestartet. Zweimal wöchentlich heißt es nun laufen, dehnen, stretchen, um die allgemeine Fitness voranzutreiben. Im Hintergrund hat die Abteilungsleitung das Hygienekonzept für die Rückkehr in die Halle ausgearbeitet und zusammen mit dem Hauptverein bei der Stadt zur Genehmigung eingereicht. „Das ,Return to play’ unter Berücksichtigung aller notwendigen Maßnahmen steht für die Verantwortlichen an oberster Stelle“, schreiben die TSV-Handballer.

So gab es mit den aktiven und interessierten Trainern eine Sitzung, in der die Herangehensweise für die Zukunft besprochen wurde. Es wird nun im TSV eine neue Ausrichtung für den Spielbetrieb der Mannschaften geben. Mit Ex-Profi Jörg Lützelberger an der Seite wird ein Trainings- und Spielkonzept erstellt, welches für alle Mannschaften gleichermaßen zum Neustart wird.

So soll nicht nur schon bald wieder ein Spielbetrieb in der Dreifachhalle möglich sein, der TSV hofft auch, 2021 wieder ein BK500 veranstalten zu können. Dann hoffentlich wieder mit so schönen Bildern wie vor der Krise.