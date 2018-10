Mit Nachwuchs zur Wiedergutmachung

Wenn die EV Lindau Islanders nach einem durchwachsenen Saisonstart an diesem Wochenende versuchen, das Ziel Play-offs im Auge zu behalten, bauen sie dabei auch auf die Unterstützung zweier Förderlizenzspieler des EV Ravensburg: Der 17-jährige Jon Jäger und der 18-jährige Stefan Rodrigues laufen am heutigen Freitag im Trikot der Islanders aufs Eis. Im Spiel gegen die Blue Devils Weiden (19.30 Uhr) sollen die Nachwuchstalente zeigen, dass sie auch bei den Großen mithalten können. „Ich traue ihnen das zu“, sagt Jiri Ehrenberger, Trainer der Ravensburg Towerstars, der die beiden im Sommer bereits selbst trainierte.

Ein Kooperationsvertrag ermöglicht, dass die Nachwuchsspieler nicht nur für den EV Ravensburg in der Deutschen Nachwuchsliga III, sondern auch für Lindau in der Oberliga spielen können. Ziel der Vereinbarung ist es, junge Spieler stärker zu fördern und langsam an das semiprofessionelle und professionelle Eishockey heranzuführen „Die Oberliga ist für die beiden der nächste logische Schritt. Wenn sie sich da durchsetzen, kann es auch nach oben weitergehen“, sagt Ehrenberger und verweist auf den 19-jährigen Tim Brunnhuber. Der habe in den vergangenen Jahren bereits von der Kooperation profitiert. „Und jetzt ist er bei uns Stammspieler.“

„Keine leichten Gegner“

Auch Sascha Paul, Sportlicher Leiter der EVL, freut sich über den Einsatz der beiden Nachwuchskräfte im Spiel gegen die Blue Devils Weiden. „Jon hat sich ja bei uns schon ein paar Mal bewiesen“, sagt Paul. „Und auch Stefan Rodrigues hat seinen Einsatz mehr als verdient.“

Nach zuletzt einem Sieg und einer Niederlage gegen den EHC Waldkraiburg und die ERC Bulls Sonthofen stehen die Lindauer auf dem siebten Tabellenplatz der Eishockey-Oberliga Süd. „Vor allem gegen Weiden wollen wir Wiedergutmachung für das vergangene Wochenende betreiben“, sagt Sascha Paul. Die Blue Devils stehen momentan mit fünf Punkten auf dem elften Tabellenplatz und haben bisher gezeigt, dass sie sich keinesfalls kampflos geschlagen geben. So hatte der Tabellendritte Landshut am vergangenen Wochenende stark zu kämpfen, um in der Verlängerung noch den Siegtreffer zu landen. „Wir haben letztes Wochenende gesehen, dass es keine leichten Gegner in dieser Oberliga gibt“, sagt Sascha Paul. „Und Weiden steht unter Zugzwang, die müssen jetzt dringend punkten.“ Zusätzlich zu Jäger und Rodrigues können die Lindauer auf einen vollen Kader bauen. „Alle sind fit“, sagt Paul.

In Regensburg wartet am Sonntag um 18 Uhr die noch größere Aufgabe auf die EV Lindau Islanders. Bisher mussten sich die Eisbären Regensburg zu Saisonbeginn nur Rosenheim und Peiting geschlagen geben. Darauf folgte eine Siegesserie, die den Regensburgern bereits 15 Punkte und damit den vierten Tabellenplatz einbrachte. „Die Regensburger haben bisher völlig überzeugt, und das, obwohl die Mannschaft noch jünger ist als unsere“, sagt Paul. „Aber wir werden uns gut auf die Eisbären einstellen.“ Man habe in dieser Saison schließlich schon gezeigt, dass man auch starken Gegnern Paroli bieten könne.