Mit Mut der Krise entgegentreten

Wie viele andere hat die Corona-Krise den Lindauer Musiker Peter Vogel getroffen. Auch er war zunächst deprimiert. Doch inzwischen hat Vogel mit Kreativität und Mut seinen eigenen Weg aus der Krise gefunden.

„Ich gehe nach vorne“, so der Musiker, der gleichzeitig auch Veranstalter ist. „Ich habe eine Idee und will die durchführen. Dann kam Corona, und ich musste auf einmal rückwärts gehen, Geplantes absagen, rückabwickeln. Das ist ein destruktives Arbeiten.“ Die Kulturlandschaft in Deutschland sei ein großer Wirtschaftsfaktor, und von Corona seien in dieser Branche viel mehr Menschen betroffen gewesen als nur die Künstler. Hilfsprogramme hätten oft nicht gegriffen, sodass am Ende viele in finanzielle Not geraten seien.

Wie einer dieser deprimierten und arbeitslosen Künstler wirkt Peter Vogel heute tatsächlich jedoch gar nicht. „Es entspricht meinem Naturell, dass ich nach Wegen suche, und ich bin dem Problem mit Mut, Kreativität und Augenmaß entgegengetreten.“ So entwickelte er kurzerhand selber ein Veranstaltungsformat und ein Buchungsformat zusammen mit der Firma Reservix, womit Veranstaltungen trotz Corona-Beschränkungen möglich wurden. Und während die meisten Musiker jetzt langsam über erste Auftritte nachdenken, war Vogel wohl der Einzige, der in dieser Zeit eine Konzertreihe mit 26 Konzerten auflegte, die jetzt ihr Ende gefunden hat. Einfach war das nicht, denn aufgrund der Insolvenz des Pächters des Schloss Montfort in Langenargen ist das Schloss seit dem Frühling geschlossen und steht für Konzerte nicht zur Verfügung.

Dank Bürgermeister Achim Krafft und dem Leiter des Amts für Tourismus, Kultur und Marketing, Alexander Trauthwein, konnte der Münzhof in Langenargen als neuer Veranstaltungsort für die Langenargener Schlosskonzerte gewonnen werden, sodass die Konzertreihe bereits am 3. Juli starten konnte. Mit der Unterbringung der Musiker tat sich ein neues Problem auf. Sämtliche Hotels in Lindau waren übervoll, sodass Vogel die Musiker teils in seinem eigenen Haus, teilweise bei musikbegeisterten Freunden unterbrachte, wo die Musiker in herzlichster Weise aufgenommen wurden.

Bis dahin war der Weg jedoch steinig. „Mich wurmte, dass die Leute dachten, ich hätte nun Zeit zum Klavierspielen und Komponieren. Dabei hat mir das Ganze erst mal die Kraft dazu völlig geraubt.“ Dann gab es den Aufruf, alle Bürger mögen doch gleichzeitig vom heimischen Balkon aus Beethovens Melodie „Freude schöner Götterfunken“ spielen. „Meine Frau sagte: ,Mach mit. Mach das Fenster auf und spiel!’“. Nur widerwillig machte er mit und ärgerte sich über sich selbst. Schließlich spielte er und entwickelte in diesem Moment ein verändertes Kunstwerk des Klassikers.

Plötzlich gewann der Musiker in Vogel wieder die Oberhand, und er komponierte sieben wundervolle Variationen der beliebten Melodie, die er wenig später im Kloster Bad Schussenried aufnahm und auf Youtube stellte. Im Anschluss nahm er gleich noch fünf selbstkomponierte Songs auf, mit Alexandra Simeon als Sängerin. „Wenn man offen ist, können sich aus einer Situation ganz neue Sachen ergeben“, erkannte Vogel seinerzeit und machte das Beste aus der Situation. „Kultur ist kein nettes Beiwerk für mich. Musik hat eine unglaubliche Kraft. Ich zitiere hier gerne den österreichischen Dirigenten Nikolaus Harnoncourt: Die Kunst ist eben keine hübsche Zuwaage – sie ist die Nabelschnur, die uns mit dem Göttlichen verbindet, sie garantiert unser Mensch-Sein.“ Dass das genau den Punkt traf, erkannte er daran, wie viele Konzertbesucher ihm nach den Konzerten ihren persönlichen Dank aussprachen.

Was in der ganzen Zeit völlig unterging, war das 25. Jubiläum des Internationalen Festivals junger Meister, das Vogel erstmals im Jahr 1995 ins Leben rief und auf das er mit Stolz blickt. Drei Wochen nach dem Lockdown im Frühjahr hätten die Jubiläumskonzerte begonnen. Nun soll es, dank der Unterstützung des Freundeskreises des internationalen Konzertvereins Bodensee, zumindest in Teilen im Oktober nachgeholt werden.

Aufgrund der sich täglich ändernden Corona-Lage bleibt zu hoffen, dass die Konzerte wirklich noch stattfinden können in diesem Jahr.