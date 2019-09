Mit Krampf versucht, Bus noch zu überholen

Am Bahnhofsplatz auf der Lindauer Insel ist es zu einem Unfall zwischen einem Reisebus und einem Auto gekommen. Obwohl der Bus bereits aus einer Parkbucht ausgefahren und zur Hälfte auf der Fahrbahn war, versuchte ein 22-Jähriger noch an dem Bus vorbeizufahren, berichtet die Polizei. Dazu war die Fahrbahn jedoch nicht mehr breit genug und es kam zum Zusammenstoß. Dabei wurde der Seitenspiegel an dem Wagen abgerissen und es entstanden Kratzspuren mit Schaden in Höhe von circa 4000 Euro.