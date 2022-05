Mit Hörprobe: Laute Züge ärgern Anwohner auf der Insel

Anwohner an den Gleisen auf der Insel sind verärgert. Grund dafür sind die blauen Züge, die nachts im Inselbahnhof parken. Die Lüftung dieser Züge, so die Anwohner, laufe die ganze Nacht lang durch. Außerdem brenne in den Zügen nachts oft Licht. Die Firma Go Ahead, der die Züge gehören, kann manches erklären. Manches aber auch nicht.

Elisabeth Möller hat sich bei dem Unternehmen schon mehrfach beschwert und jetzt die LZ eingeschaltet. „Die drei Züge am Bahnhof Lindau lassen weiterhin durchgehend 24 Stunden sieben Tage die Woche ihre Lüftungen laufen (Geräuschkulisse unverkennbar Tag und Nacht!) und vergeuden neben der enormen Lärmbelastung ungebremst dauerhaft Strom“, schreibt sie vor wenigen Tagen mal wieder an das Unternehmen Go Ahead. „Zudem werden besonders gern mitten in der Nacht, beziehungsweise 4 Uhr in der Früh, die Fahrten mit einem lauten Hupen der Züge gestartet.“

Was das Unternehmen Go Ahead zu den Vorwürfen sagt

In kalten Nächten laufen die Züge durch

In sehr kalten Winternächten müssten die Züge tatsächlich zum Teil die ganze Nacht hindurch angeschaltet bleiben, schreibt Winfried Karg, Sprecher von Go Ahead, auf Nachfrage der LZ. „Um Frostschäden zu verhindern.“

Dass die Züge aber auch jetzt noch, wo die Nächte längst milder sind, laufen sollen, stellt auch das Unternehmen vor ein Rätsel. Denn eigentlich, erklärt Karg, werden die Züge von München aus digital überwacht. „Laut der Analyse unseres Energiemanagers kam raus, dass bei dem Abstellmodus auf der Strecke München-Lindau hier schon mehr als 50 Prozent weniger Energieverbrauch vorliegt“, schreibt eine Mitarbeiterin von Go Ahead auf die Beschwerde von Elisabeth Möller. Möglich wäre aber, dass in einzelnen Nächten am Lindauer Inselbahnhof ein falscher Abstellmodus gewählt werde. Einer, bei dem Licht und Lüftung angeschaltet bleiben. Go Ahead will das prüfen.

Reinigungspersonal arbeitet nachts

Doch was ist mit dem Hupen? „Vor der ersten Zugfahrt ist es vorgeschrieben, dass verschiedene Geräte ausprobiert werden müssen“, schreibt Karg. „Das ist nicht ohne Geräuschentwicklung möglich und für die Anwohner bedauerlich, aber leider nicht zu vermeiden – auch wenn es Wohnungen direkt an den Abstellgleisen gibt“, so Karg.

Und dann ist da noch das Reinigungspersonal, das nachts arbeitet. Auch das führe zu Geräuschen und erkläre teilweise das angeschaltete Licht. „Wir gehen den Hinweisen der Anwohner selbstverständlich nach und sind auch im Austausch mit dem Reinigungsdienstleister, ob die Reinigung bereits in den Abendstunden erfolgen kann“, schreibt Karg. „Hier bemühen wir uns, können aber nichts versprechen.“

Winfried Karg, Sprecher von Go Ahead Bayern. (Foto: Evi Eck-Gedler)

Eigentlich, so der Unternehmenssprecher, wolle Go Ahead die Züge sowieso am liebsten gar nicht aus der Insel, sondern am Bahnhof Reutin parken. Das ist aber noch nicht möglich. Denn die blauen Züge, die zwischen Lindau und Memmingen/München unterwegs sind, können zwar aus Richtung Hergatz auf die Insel rollen, aber nur in wenigen Fällen weiter bis zum Fernbahnhof Reutin.

Ab 2023 sollen mehr Züge fahren

Das Problem sind die Schranken: Fahren auf der Strecke zwischen Reutin und Insel mehr Züge, dann ist der Bahnübergang Hasenweidweg Ost zu lange geschlossen. Was nicht nur für die Menschen, die im Gleisdreieck wohnen, lange Wartezeiten bedeutet. Im Notfall würden auch Rettungsdienst und Feuerwehr zu lange brauchen, um ins Gleisdreieck zu gelangen.

„Unser Informationsstand ist, dass wir ab Ende 2023 alle Züge nach Reutin fahren und dann auch dort abstellen können“, wiederholt Karg, was in den vergangenen Wochen ein großes Thema war: Bayerns Verkehrsminister Christian Bernreiter hatte erst vor Kurzem angekündigt, dass ab Dezember 2023 mehr Züge zwischen den beiden Lindauer Bahnhöfen auf der Insel und in Reutin fahren dürfen. Und das, obwohl noch völlig unklar ist, ob die Situation am Gleisdreieck bis dahin gelöst ist. Anwohner fürchten jetzt schon, dass sie dort in Zukunft noch länger eingesperrt sein werden.