Mit Herz und Musik: Bahnhofsmission sammelt Spenden

Als Sibylle Gasch diese Aktion geplant hatte, stand am Samstag das Aus für die Bahnhofsmission im Lindauer Hauptbahnhof noch drohend bevor. Nun, da der Fortbestand der Einrichtung zumindest für ein Jahr gesichert ist, kann sie diese Aktion geradezu heiter weiterleben und so für die Bahnhofsmission sammeln lassen. Mit dem Aufhängen ihres Steinherzes wollte Gasch die Herzen all der Passanten erwärmen und ihnen die Bahnhofsmission und ihre wichtige Arbeit in Erinnerung rufen. In einer kleinen Zeremonie wurden die verschiedenen Teile des Herzes nacheinander aufgehängt, musikalisch mit Cellomusik von Jörg Them unterstützt. Freiwillige streiften unterdessen durch den Bahnhof und informierten die Passanten über die Missionsarbeit, verbunden mit der Bitte um eine Spende. So klapperte es nicht nur in der Spendendose, es raschelte oft verheißungsvoll und leise. Rund drei Stunden blieb Gasch mit ihrem Herzen im Bahnhof, ehe es wieder abgebaut und verstaut wurde. Foto: Christian Flemming