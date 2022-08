Mit Groove vom Sonnenuntergang bis in die Nacht tanzen

Der Verein VACK zelebriert am Samstag, 13. August, unter dem Motto „Groove – Ein Tag am See“ einen Ableger der Caribic-Night-Serie mit gemischtem musikalischem Programm auf der Römerschanze.

Vor der einzigartigen Hafen-, See- und Bergkulisse geht es mit einem Mix aus Soul, Funk und Disco der 70er, 80er und 90er, einer Prise Latin, Reggae und House vom Sonnenuntergang bis in die Nacht hinein. Der Beginn ist bereits um 16 Uhr. Die nächste Caribic Night mit jamaikanischen Gästen findet dann am Samstag, 10. September, im Toskanapark statt.