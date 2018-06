Mit großer Technik auf der Suche nach kleinen Käfern

Weil der Borkenkäfer im außergewöhnlich warmen April optimale Brutbedingungen vorgefunden hat, hat sich das Insekt stark vermehrt. Um den Befall der Fichten durch das Insekt soweit wie möglich einzuschränken, müssen befallene Bäume so rasch wie möglich gefunden und sofort aufgearbeitet werden. Dafür haben die bayerischen Staatsforsten ein Programm entwickelt, das das Auffinden unterstützt und die Ergebnisse tagesaktuell dokumentiert. Installiert ist diese App auf den Smartphones aller Waldarbeiter und Förster.

Forstbetriebsleiter Jann Oetting erklärt in einer Pressemitteilung: „Bohrmehl kann man nur an trockenen, windstillen Tagen finden. Dann suchen wir mit Mann und Maus Borkenkäfer. Jeder hat ein vorher definiertes Waldgebiet abzusuchen. Vorrangig sollen Hotspots angelaufen werden. Dies sind beispielsweise bekannte Befallspunkte der vergangenen Jahre, die aus einem Kartenarchiv abgerufen werden können. Wird ein ,Käfernest’ gefunden, kann dies auf dem Handy gps–gestützt punktgenau markiert werden.“ Dies hab den Vorteil, dass die Befalls-punkte auch von Ortsunkundigen jederzeit auffindbar sind. Die Sucher halten direkt vor Ort auch Baumzahlen und Holzmengen in der App fest, markieren die befallenen Stämme, sowie den Befallsgrad und das Entwicklungsstadium der Käfer zu dokumentieren.

Auch kann draußen im Wald eine Empfehlung an die Forstbetriebsleitung gegeben werden, ob das Holz aufgearbeitet oder von Hand entrindet werden soll. Die Handentrindung ist notwendig, wenn die Bringung technisch nicht möglich ist, was vor allem im Hochgebirge der Fall sein kann. Zusätzlich werden die Rückegassen, die zur Aufarbeitung befahren werden müssen, an der Forststraße mit Bändern markiert. So können unnötige Wege und Bodenschäden vermieden werden. Oetting weiter: „Die so erfassten Daten werden vom Suchpersonal täglich synchronisiert, so dass stets eine komplette und aktuelle Übersicht für das jeweilige Revier beziehungsweise den Forstbetrieb entsteht. So sehen wir auch, wie sich die Käferpopulation entwickelt und können wenn nötig zusätzlich Kapazitäten zur Aufarbeitung organisieren“. Am Forstbetrieb selbst wird entschieden, ob die Aufarbeitung mit eigenem Personal oder mit Unternehmern erfolgen soll.

Staatswald-Revierleiter Markus König ergänzt: „Damit der laufende Arbeitsfortschritt auch nachvollzogen werden kann, werden die Punkte, die beim Auffinden rot markiert waren, vom jeweiligen Einsatzleiter auf gelb umgesetzt, sobald mit der Aufarbeitung begonnen wird. Seien die Arbeiten abgeschlossen und das Holz abfuhrbereit an der Straße, erfolge ein weiteres Umsetzten in die Farbe Grau. „Ab diesem Zeitpunkt ist das Holz von mir aufgenommen, das heißt die Holzmaße ermittelt und es kann möglichst vor dem Ausflug der fertig entwickelten Borkenkäfer abgefahren werden. Durch dieses System gelingt es, wesentlich schneller und effizienter den Käferbefall einzudämmen.“ (lz)