Mit Günther Maria Halmer auf Augenhöhe

Auf Günther Maria Halmer waren alle Blicke im ausverkauften Stadttheater gerichtet. Gehört er doch zu den bedeutenden Darstellern im deutschsprachigen Raum. Mit ihm kam das Ensemble der Komödie im Bayerischen Hof aus München am Montag nach Lindau angereist, um Daniel Glattauers Komödie „Vier Stern Stunden“ auf die Bühne zu bringen. Halmer stand zwar im Mittelpunkt, doch waren Janina Hartwig, Daria Trenkwalder und Florian Odendahl auf Augenhöhe.

Vorhang auf oder zu – was nun? Der rote Stoff schien zu klemmen, wollte einfach nicht weiter aufgehen, bis sich David-Christian Reichenshoffer (Florian Odendahl) hindurch zwängte bis vor an den Bühnenrand. Wild gestikulierend ein inhaltloses Lobgedudel auf vier Generationen Kulturhotel Reichenshoffer vorbrachte, um wieder zu verschwinden. Dann Vorhang auf und hinein in das von Thomas Pekny arrangierte Bühnenbild. Schlichte Seitenwände, die dem Raum Trapezform verliehen. Ausgestattet mit beweglichem Mobiliar für ein Hotelzimmer im Wechsel mit einem Bühnenambiente. Dieses betrat die elegant gekleidete, ihres Zeichens Kulturjournalistin Mariella Brem (Janina Hartwig). Wird sie es schaffen, den Bücherstapel heil auf dem Tisch abzustellen? Allein diese Szene bot Anlass für einen kurzen Applaus.

Moderatorin kontra Star-Autor

Mehr noch das Erscheinen von Frederic Trömerbusch (Günther Maria Halmer) als prominenter Schriftsteller geladen zum Interview vor Publikum. Dass Glattauer ein Händchen hat für Themen, die alle angehen und zugleich überraschen, ist seit „Gut gegen Nordwind“ bekannt. Dieses Mal und unter der Regie von Karl Absenger hat er sich das Aufeinandertreffen der bestens präparierten Moderatorin und dem unwilligem Star-Autor vorgenommen. Sie himmelt Trömerbusch an, er ist genervt von ihren ausgeklügelten Fragen, die so lange zurück reichen, dass er sich nicht erinnern kann oder will. Boshafterweise bietet Absenger den beiden hohe Hocker als unbequeme Sitzgelegenheiten an. Halmer, der sich müht, da hoch zu kommen – Brem, der es nicht anders ergeht im kurzen engen Rock. Allein auch das sorgt für einiges Amüsement. Wer und was Überraschung auslöste, war der Auftritt von Fatima (Daria Trenkwalder). Verhüllt mit einer Burka betrat sie aus dem Zuschauerraum die Szene gleich zu Beginn. Fragt Brem ungeniert, ob sie aufgeregt sei und „Kultur, ja, aber alles alte Leute hier.“ In Wirklichkeit ist sie die junge, resolute Outdoor-Bloggerin Lisa und zugleich Trömerbuschs Geliebte. Sie will provozieren, ist um ihr Outfit besorgt – besorgter als um ihre Beziehung, Denn ihre Generation wolle banalen Sex. Kurz, schnell, unkompliziert und das nur hin und wieder, eröffnet sie Frederic in der Hotelzimmer-Szene. Das kann nicht gutgehen, auch nicht mit Viagra, sei er doch schließlich keine 50 mehr und noch voll aus Schmusekurs eingestellt.

Brem macht Schluss mit lustig

Genauso wenig gut geht es mit dem unterbrochenen Interview weiter. Auf der Spitze gegenseitiger Anfeindungen gerät alles aus dem Ruder. „Präpotentes Scheusal“ faucht Brem ihn an und läuft zu Hochform auf. Furienartig stürmt sie über die Bühne, um all ihren Frust über „Trümmerbuschs“ Negierung ihrer Person rauszulassen. Das sind Szenen, die mit ganzer Wucht aufeinander prallen. Doch so richtig zum fiesen Ekelpaket wird Halmer nicht. Es bleibt dieser charmante Zug in seiner Haltung, sodass man ihm seinen Über- und Verdruss gegenüber leidigen, immer wieder gestellten Fragen nachsieht. Wäre da noch der junge Hotelinhaber Reichenshoffer, der sich in ebensolcher Weise wie Brem Luft verschafft. Die Kultur steht ihm bis oben hin, Lisa schenkt ihm reinen Wein ein, dass er rhetorisch ein Totalversager ist. Stimmt, wenn man sich an den Anfang des Stückes erinnert mit Fettnäpfen wie „Nicht länger auf die Folter legen“ oder „Künstler, die etwas auf dem Kerbholz haben“ statt auf dem Kasten. Er vollzieht einen bemerkenswerten Wandel bis hin zum Befreiungsschrei: „Ich bin kulturlos!“ Also weg mit den Sternstunden und her mit dem Fußball. Dass sich die passenden Paare zusammenfinden, ist keine Überraschung. Wenn Trömerbusch leicht beduselt auf Brem zuwankt, beide sich gegenseitig wieder aufrichten, segeln sie nach dem Sturm in ruhigen Gewässern dahin. „Mache niemals das Erwartbare!“, steht Halmer am Bühnenrand. Wo er recht hat, hat er recht.