Mit Friedenspolitik Europa stärken

Auf Einladung des Bündnis 90/Die Grünen-Kreisverbands Lindau war Bundestagsvizepräsidentin Claudia Roth am Dienstag zu Gast in den Friedensräumen in Lindau. Sie nahm den Besuch in Deutschlands einzigem Friedensmuseum zum Anlass, um noch einmal an die Wichtigkeit der Europawahl zu erinnern und plädierte zudem für eine Wiedererstarkung der Friedensbewegung.

Die überzeugte Europapolitikerin sieht das geeinte Europa vor der wichtigsten Abstimmung seiner Geschichte. „Diese Wahl wird zeigen, welche Richtung Europa nimmt. Sollten die Parteien vorne liegen, die Europa von innen heraus zerstören wollen, wäre das eine richtige Katastrophe“, warnte Roth. Der Bundestagsvizepräsidentin ist es daher ein besonderes Anliegen, Wähler über die Parteigrenzen hinaus zu mobilisieren und sie forderte dazu auf, das „Grundnahrungsmittel Wahlrecht“ wahrzunehmen. Natürlich gebe es Unterschiede zwischen den Parteien, wichtig sei aber vor allem, dass diejenigen gewählt würden, die „auf dem gemeinsamen Boden von Rechtsstaat, Demokratie und Bürgerrechten stehen.“ Roth warnte vor dem Szenario, dass europafeindlich eingestellte Parteien, bei genügend Stimmen, mit Sperrminoritäten die Handlungsfähigkeit des europäischen Parlaments stark einschränken könnten. Einen besonderen Appell zur Wahl zu gehen richtete die 64-Jährige daher an die jungen Wähler. „Bei der Brexit-Abstimmung sind nur wenige der jungen Briten wählen gegangen. Nach der Wahl hieß es dann, dass die ,Alten’ ihre Zukunft verspielen. Nicht wählen – das kann richtig schief gehen.“ Den passenden Rahmen des Friedensmuseums nutzte Roth außerdem, um für eine Wiedererstarkung der Friedensbewegung zu werben und sparte dabei auch nicht mit Kritik an der Bundesregierung. „Dieses Museum ist eine wunderbare Einrichtung und ein sehr wichtiger Ort, den sich jeder anschauen sollte.“ Leider sei das Thema Frieden ja wieder brandaktuell. „Vor dem Hintergrund aufgekündigter Abrüstungsverträge, einem amerikanischen Präsidenten, der per Twitter mit Krieg droht, der Gefahr der weltweiten atomaren Wiederaufrüstung und einer deutschen Bundeskanzlerin, die sehr unglücklich von einer deutsch-französischen ‚Rüstungskultur‘ spricht, während deutsche Rüstungsexporte an autoritäre Regime in der Türkei und Saudi-Arabien geliefert werden, brauchen wir eine Renaissance der Friedensbewegung.“ Der Frieden auf der Welt müsse jeden Tag neu erstritten werden, erklärte die Grünen-Politikerin. Angst habe sie deshalb zwar nicht, aber sie wache mittlerweile morgens „online“ auf und schaue als erstes auf die Kurzmitteilungen im Smartphone, um zu sehen, ob etwas passiert sei. „Die Sorge, dass in einer Welt, in der wir immer mehr von Demokratiefeinden umgeben sind, etwas passiert sein könnte, ist da.“ Deshalb sei es umso wichtiger, das demokratische und friedfertige Europa bei den Wahlen am Sonntag zu stärken.