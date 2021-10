Mit Fans im Rücken gegen den früheren Meistercoach

Die beste Nachricht für die zukünftigen Heimspiele bekamen die EV Lindau Islanders am Donnerstag. Das zuständige Gesundheitsamt gab grünes Licht für die 3G-Regel ohne Maskenpflicht auf den Tribünen, zudem ist das Parken wie schon gegen Memmingen erneut kostenfrei. Das teilte der EVL mit. Dies alles sind gute Nachrichten für die Fans der Islanders, die die Mannschaft gegen eine Topmannschaft unbedingt im Stadion als Unterstützung und Zünglein an der Waage benötigt. Am Sonntag (18 Uhr) kommt nämlich der aktuelle Tabellenführer der Eishockey-Oberliga Süd, die Blue Devils Weiden mit Sebastian Buchwieser als neuem Trainer, ins Lindauer Eichwald. Für kurzentschlossene Besucher gibt es zudem weiterhin eine Abendkasse. Das Spiel kann wie gewohnt auch live bei SpradeTV gebucht und verfolgt werden.

Die Aufgabe, Punkte zu ergattern, dürfte am Sonntag gegen Weiden schwierig, aber keineswegs unmöglich werden. An einem guten Tag kann in der Oberliga Süd jeder jeden schlagen. Mit den Blue Devils erwarten die EV Lindau Islanders eines der Topteams der Liga zum zweiten Heimspiel der Saison. In der Oberpfalz gab es im Sommer einen gewaltigen Umbruch, es wurden einige namhafte Spieler mit sehr viel Erfahrung verpflichtet. Mit Neal Samanski (Iserlohn Roosters) und Nick Latta (Straubing Tigers) verpflichtete Weiden zwei Spieler aus der DEL, Stürmer Chad Bassen (EHC Freiburg) und Goalie Jaroslav Hübl (EV Lands-hut) kamen aus der DEL2.

Der neue Trainer in Weiden ist Sebastian Buchwieser, der in den vergangenen fünf Jahren in Peiting an der Bande stand. Seine Trainer-Laufbahn begann Buchwieser einst am Bodensee. Dort sicherte er sich einen Platz in den EVL-Geschichtsbüchern, weil er die Islanders 2015 zum Titel in der Bayernliga führte. Man darf gespannt sein, wohin die Reise geht. Ziel der Weidener ist der Aufstieg in die DEL2. Hierfür wurden den Oberpfälzern von einem großen Sponsor die entsprechenden finanziellen Mittel zur Verfügung gestellt, das Geld aber nicht sinnlos ausgegeben, sondern das Team mit reichlich Erfahrung gezielt verstärkt. Für die Lindauer wird es im Spiel am Sonntag hauptsächlich darum gehen, aus einer gut stehenden Defensive heraus so viele Nadelstiche wie möglich zu setzen und im Gegensatz zum Spiel gegen die Indians, diese auch eiskalt zu verwerten. Wenn dies gegen den aktuellen Tabellenführer deutlich besser gelingt, sind Punkte möglich, denn die Spiele zwischen diesen Teams waren in der Vergangenheit immer sehr knapp.

Für das Spiel am Sonntag und auch die weiteren Heimspiele, werden die Islanders weiterhin eine Abendkasse anbieten, um auch vielen Kurzentschlossenen den Eintritt zu den Heimspielen der Islanders zu ermöglichen. Die maximale Auslastung beträgt 999 Personen ohne Kontaktverfolgung. Im Zuschauerbereich, auf den Stehplätzen und der Sitzplatztribüne gibt es keine Maskenpflicht mehr, da es sich um einen Außenbereich an frischer Luft handelt. Der Gastrobetrieb mit Ausschank von Alkohol ist ebenfalls möglich, da weniger als 1000 Personen/Besucher zugelassen sind. Im Gastrobereich und in geschlossenen Bereichen, wie auch auf den Außentoiletten gilt aber weiterhin Maskenpflicht – dies nach dem Hygienekonzept der jeweiligen örtlichen Gegebenheiten und nach dem Kundenkontaktprinzip. Die gleiche Vorgabe wird für die Bereiche von Security, Mitarbeitern und Funktionären angewendet.

Ein Einlass in die Eissportarena Lindau bei allen Spielen des Oberligateams der EV Lindau Islanders geht ab sofort im Detail nur noch wie folgt: vollständig geimpft, genesen (nicht älter als sechs Monate), PCR-Test (nicht älter als 48 Stunden), Schnelltest (nicht älter als 24 Stunden), Kinder und Jugendliche entsprechend der Schultestungen. Um die Nachweise der Impfungen/Genesung/PCR-, und Schnelltestungen den Identitäten der Personen zuordnen zu können, müssen sich alle Zuschauer beim Betreten der Eissport-arena ausweisen können. Kinder und alle Schüler (weil in der Schule regelmäßig getestet) haben unabhängig von ihrem persönlichen Impfstatus auch zu „3G“ Zutritt. Der Schülerausweis sollte als Ausweisdokument aber immer mitgebracht werden.

Für das Spiel gegen Weiden sind erneut sowohl die Parkplätze aus dem Altbestand der Eissportarena, wie auch der Thermenparkplatz hinter den Kleingärten, kostenfrei nutzbar. Für den Parkplatz der „Therme Lindau“ werden nach dem Spiel wieder Ausfahrttickets am Stadionausgang ausgegeben. Die Parkplätze entlang der Straße sind ab einer Stunde vor dem Spiel bis eine Stunde nach dem Spiel ebenfalls kostenfrei. Weitere kostenfreie Parkmöglichkeiten finden Zuschauer/innen beim Parkplatz am Fristo Getränkemarkt oder bei der Firma Thomann, beide vor dem Kamelbuckel. Trotzdem bitten die Islanders auch weiterhin darum am besten die öffentlichen Verkehrsmittel zu nutzen und mit dem Stadtbus über die neue Haltestelle „Therme“ direkt vor der Eissportarena anzureisen.