Mit Fahrverbot und ohne Versicherung

Die Lindauer Schleierfahnder haben am Samstagabend einen Wagen mit italienischem Kennzeichen angehalten, an dessen Steuer ein 43-jähriger Serbe saß. Ein Datenabgleich ergab, dass der Fahrer derzeit einem Fahrverbot in Deutschland unterliegt und somit kein Fahrzeug führen darf. Sowohl gegen den Fahrer, als auch gegen den Halter des Wagens, der als Beifahrer im Auto saß, werden Strafverfahren eingeleitet.

Die Polizisten begleiteten den Fahrer des Wagens anschließend zu seiner Wohnung, wo sie seine Personaldokumente überprüften, da er diese bei der Kontrolle nicht vorzeigen konnte. Vor der Wohnung war auch der Wagen des Serben abgestellt, bei dem eine Fahndungsabfrage ergab, dass das Auto derzeit keine gültige Haftpflichtversicherung hat. Die Beamten entstempelten daraufhin die Kennzeichen. Weitere Ermittlungen wegen des Verdachts des Fahrens ohne gültige Kfz-Versicherung wurden eingeleitet.