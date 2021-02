Mit Elektromobilität die Klimaziele erreichen

Zusammenhänge erklären und sich an den Fakten orientieren: Dazu rät Prof. Dr. Werner Tillmetz, der im Online-Seminar „Mobilitätswandel – Elektromobilität mit Batterien und Wasserstoff“ gesprochen hat.

Einige Diskussionen rund um dieses Thema seien vielfach ideologisch geprägt, so Tillmetz. Der Lindauer hat sich als fachlich anerkannter Experte im Bereich nachhaltiger Energiekonzepte einen Namen gemacht und gilt als einer der Pioniere der Brennstoffzellentechnik. Veranstalter des Webinars waren Parents For Future (PFF) Lindau und Bund Naturschutz (BN) Lindau.

Mit dem Begriff „ideologisch“ wollte Tillmetz offensichtlich auf die Problematik der Lithium-Batterien, was beispielsweise deren Herstellung und Umweltverträglichkeit betrifft, anspielen. Die Batterien werden für den Antrieb von Elektro-Fahrzeugen genutzt. Gleichzeitig machte er aber auch klar, dass es zur Lithium-Ionen-Technologie derzeit noch keine Alternative gebe. Obwohl Lithium-Batterien schon seit Jahren in Handys, Fotokameras, Laptops und neuerdings auch in E-Bikes verbaut würden, habe sich vor deren Nutzung im Auto „niemand für Ökobilanzen interessiert“, sagte Tillmetz.

Tatsache sei, dass die Elektromobilität immer mehr Fahrt aufnimmt, so der Referent weiter. Weltweit seien schon rund 10 Millionen Autos und etwa 500 000 Busse elektrisch unterwegs. Die Branche verzeichne hohe Wachstumsraten. Förderungen, wie zurzeit in Deutschland, würden diese Entwicklung beschleunigen. Dabei komme der Speicherung von Strom, mit dem die Batterien der Elektrofahrzeuge geladen werden können, stets eine entscheidende Rolle zu.

Tillmetz zeigte in seinem Vortrag auch die Möglichkeiten der Brennstoffzellen- beziehungsweise Wasserstoff-Technologie auf, die immer häufiger zur Anwendung komme. Diese könnte künftig vielleicht auch „Schiffe und Züge emissionsfrei“ fahren lassen. Wasserstoff-Autos würden in Ostasien in Serie von 30 000 und mehr pro Jahr gebaut. Der Tank sei in drei Minuten gefüllt, die Reichweite betrage bis zu 700 Kilometer. Welche Technologie, batterie-elektrisch oder Wasserstoff, zur Anwendung kommt, müsse von Fall zu Fall analysiert werden, so der Fachmann. Moderiert wurde das gut eineinhalb-stündige Webinar von Michaela Dietenmeier (PFF) und Maximilian Schuff (BN). Unter den 85 Teilnehmern, die via Chat auch Fragen stellen konnten, waren auch Oberbürgermeisterin Claudia Alfons, etliche Stadt- und Kreisräte sowie zahlreiche Vertreter aus den Bereichen Mobiliät und Energie.

„Mehr als zufrieden“ äußerte sich nach der Veranstaltung deren Koordinator Jörg Weißensborn (PFF). Das Webinar habe etlichen „Mut gemacht, weitere Schritte in Richtung mehr Klimaschutz in Lindau und Umgebung mitzugehen“. Nach dieser Auftaktveranstaltung würden BN und PFF weitere Webinare planen, unter anderem zu Themen wie Photovoltaik, Flächenverbrauch oder auch Klimawandel und Stadtplanung.