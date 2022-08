Mit einem runden Boot auf dem Bodensee treiben

Peter Zahels künstlerisches Schaffen kreist vor allem um die Frage, inwieweit wir zu all den Dingen, die in unserer Gesellschaft heutzutage verfügbar sind, noch einen Bezug haben. In Lindau lädt er laut einer Pressemitteilung dazu ein, sich ein einem runden Boot auf den Bodensee hinaus treiben zu lassen. Man verliere das Gefühl für Raum und Zeit. Lediglich der Himmel kann beobachtet, alles Weitere im Stillen überdacht werden. Genaue Termine sind über den Veranstaltungskalender und auf der Webseite der Lindauer Biennale einsehbar. Die Kontemplationsschale befindet sich am Schützingerweg, Hintere Insel.

Peter Zahel 1984 in Neuruppin geboren, lebt und arbeitet in München und Augsburg. Er studierte von 2016 bis 2021 bei. Gregor Hildebrandt an der AdBK München. Zahel beschäftige sich in seiner künstlerischen Arbeit mit der Frage, inwieweit der moderne Mensch noch in der Lage ist grundlegende Werkzeuge des Lebens und für das Überleben selbst herzustellen. Ohne viel fachliche Kenntnis von den verschiedenen Gewerken, entstünden archaisch anmutende Objekte, welche die permanente Verfügbarkeit sowie den Wert alltäglicher Konsumgüter reflektieren und in Frage stellen. Auf der anderen Seite würden Werkzeuge geschaffen, die es ermöglichen emotionale und körperliche Gefühlszustände reproduzierbar bei den Benutzern auszulösen.