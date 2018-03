Mit eigener Flöte auf Kissen Symphonikern lauschen

Die Wiener Symphoniker gastieren am Wochenende im Festspielhaus Bregenz und auf der Werkstattbühne im Festspielhaus. In zwei Konzerten unterhalten die Musiker am Samstagabend Erwachsene und am Sonntagvormittag Kinder.

Mit ihrem neuen Gastdirigenten Lahav Shani musizieren die Wiener Symphoniker am Samstag, 24. Februar, um 19.30 Uhr im Rahmen der Bregenzer Meisterkonzerte im Festspielhaus. Mit der Figaro-Ouvertüre von Wolfgang Amadeus Mozart und dessen erstem Flötenkonzert in der Interpretation von Symphoniker-Soloflötist Erwin Klambauer bietet der erste Programmteil „Wiener Klassik pur“, wie es in der Ankündigung heißt. Kontrastreich positioniere sich dann das 20. Jahrhundert im zweiten Teil mit Prokofievs monumentaler, klassisch-romantischer fünften Sinfonie. Als „Sinfonie der Größe des menschlichen Geistes“ gehöre die Sinfonie heute zu den meistgespielten Werken des Komponisten.

Informationen zum Konzert gibt es am Aufführungstag bereits ab 19 Uhr im Saal Bodensee, Restkarten an der Abendkasse. Jede Eintrittskarte beinhaltet die Garderobengebühr, das Abendprogrammheft und die Konzerteinführung sowie die Hin- und Rückfahrt mit dem Verkehrsverbund Vorarlberg.

„Sitzkissenkonzert“ ab Fünf

Erstmals in der Geschichte der Bregenzer Meisterkonzerte findet am Sonntag, 25. Februar, um 10 Uhr auf der Werkstattbühne im Festspielhaus ein „Sitzkissenkonzert“ mit Mitgliedern der Wiener Symphoniker für alle musikbegeisterten Kinder ab fünf Jahren statt. Aufgeführt wird das Familienkonzert „Mozarts freche Flöten“. Dabei werden auf besondere Weise in kuscheligem Ambiente auf Sitzkissen und in unmittelbarer Nähe zu den Musikern Geschichten in Musik (Erwin Klambauer, Flöte) und Worten (Christoph Matl, Moderation) erzählt.

In „Mozarts freche Flöten“ hat sich Papageno verirrt und ist auf der Suche nach seinen Flöten. Jemand hat sie ihm gestohlen, oder er hat sie verloren, er ist jedenfalls verzweifelt. Da können ihm nur noch die Kinder helfen. Achtung: Alle Kinder sollen ihre Flöten – auch gerne selbst gebastelte – mitbringen.

Jede Eintrittskarte beinhaltet die Garderobengebühr sowie die Hin- und Rückfahrt mit dem Verkehrsverbund Vorarlberg.