Mit Drohnen auf der Suche nach Rehkitzen

Wenn im Mai und Juni die Zeit der Mahd (Heu-Ernte) beginnt, bedeutet dies für die frisch geborenen Rehkitze höchste Lebensgefahr. Darauf weißt die Kreisgruppe Lindau des Bayerischen Jagdverbandes (BJV) in einer Mitteilung hin. Denn die Kitze werden von der Ricke (Reh-Mama) zu ihrem Schutz in den hochgewachsenen Wiesen abgelegt. In den ersten Tagen ihres Lebens haben die Kitze noch keinen Flucht-Reflex und ducken sich deshalb bei Gefahr instinktiv noch tiefer auf den Boden. Wenn die Tiere nicht unmittelbar vor der Mahd gesucht und gefunden werden, dann hat der Landwirt auf dem Mähfahrzeug meist keine Chance mehr, das Tier vor schweren Verletzungen oder dem Tod zu bewahren.

In der hektischen Hochsaison der Heuernte (Mitte Mai bis Ende Juni) werden demnach oft sehr kurzfristig die Mäh-Termine gesetzt oder müssen eventuell witterungsbedingt spontan verschoben werden. Der Kreisjagdverband Lindau hat sich unter der Leitung von Volker Herforth zum Ziel gesetzt, in dieser Zeit eine zentrale Anlaufstelle für alle beteiligten Parteien zu sein. Zum einen für die Landwirte, die sicherstellen wollen, dass ihre Felder vor der Mahd frei von Rehkitzen und Junghasen sind und zum anderen für die Jagdpächter, die in dieser Zeit so viele Tiere wie möglich aus der Gefahrenzone bergen möchten.

Freiwillige laufen jedes Jahr zusammen mit dem Jagdpächter die Felder ab und versuchen so, die gut versteckten Rehkitze aufzuspüren. Gerade bei großen Feldern ist dies laut Kreisjagdverband extrem anstrengend und dauert oft viele Stunden oder gar Tage.

Drohnen können bei der Suche helfen. Der Bund fördert ihre Anschaffung zur Rehkitzrettung. Ab dem 19. März 2021 können eingetragene Vereine, zu deren satzungsgemäßen Aufgaben die Pflege und Förderung des Jagdwesens sowie des Tier-, Natur- und Landschaftsschutzes oder die Rettung von Wildtieren gehören, Fördermittel für die Anschaffung von Drohnen mit Wärmebildkameras bei der BLE beantragen.

Auch Volker Herforth, Pressereferent des KJV Lindau, hat das genutzt, um eine Drohne mit Wärmebildkamera für den Kreisjagdverband Lindau anschaffen zu können. Bereits vor zwei Jahren hatte Herforth eine Drohne zur Rehkitzrettung gekauft, die damals über eine von ihm aufgerufene Spendenaktion zum Teil mitfinanziert wurde. Damit besitzt der Kreisjagdverband Lindau nun zwei Drohnen für die Rehkitzsuche. Mit ihnen könnten zeitsparend und effektiv Grünland- und Ackerfutterflächen vor der Mahd insbesondere nach Rehkitzen abgesucht werden.

Neben Herforth wird künftig auch Jürgen Hartmann aus Bösenreutin eine Drohne zur Rehkitzrettung steuern. An Hartmann wurde bereits eine Drohne übergeben – mit der jetzt schon fleißig für den realen Einsatz geübt wird.