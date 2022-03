Mit Drogen am Steuer unterwegs

Einen aus Italien stammenden 27-jährigen Fahrer eines Audi hat eine Streife der Lindauer Polizei am Sonntagnachmittag gegen 14.45 Uhr im Inneren Siedlerweg in Lindau kontrolliert. Da bei ihm laut Polizeibericht deutliche Hinweise auf Betäubungsmittelkonsum vorlagen, veranlassten die Beamten einen Drogentest. Dieser verlief positiv, sodass die Polizisten eine Blutentnahme anordneten und die Weiterfahrt des Mannes unterbanden. Bevor er seine Heimreise fortsetzten konnte, musste er eine Sicherheitsleistung in Höhe von 670 Euro leisten.