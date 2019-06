Mit drei Titeln im Gepäck zur DM

Es ist das erfolgreichste Ergebnis bei Freiwassermeisterschaften seit Jahren: Gleich drei Titel sicherte sich ein sechköpfiges Team aus Jugend- und Masters-Schwimmern des TSV 1850 Lindau bei der bayerischen Freiwassermeisterschaft im Parkstettener Friedenhain-See. Bei angenehmen 24 Grad wurden zwei Runden auf einem 1,25-Kilometer-Kurs geschwommen.

Beate Schulz, die in diesem Jahr erstmals in der Altersklasse 50 antritt, kam nach 38:18,97 als fünftschnellste Frau der Meisterschaftswertung der Masters-Damen ins Ziel und siegte in ihrer Altersklasse souverän mit fast 2,5 Minuten Vorsprung. In der Jugend- und Juniorenwertung wurde der Bayerncup ausgeschwommen. Lasse Batke (2003) schwamm die schnellste Zeit im Lindauer Team und gewann die Jugendwertung der Jahrgänge 2003-2005. Lasse absolvierte die 2,5 Kilometer in 36:49,35. Knapp dahinter kam nach 37:07,35 Lois Debruyne (2002) über die Ziellinie, der die Juniorenklasse der Jahrgänge 2000-2002 für sich entscheiden konnte.

Am Wochenende stehen die deutschen Meisterschaften im Freiwasserschwimmen an. Sieben Athleten rund um Chefcoach Wilfried Fuchs werden sich dort mit der Konkurrenz des Landes messen, heißt es in einer Mitteilung des TSV. Neben Beate Schulz bei den Masters sind Anna-Lisa Allgaier, Lasse Batke, Maximilian Garde, Alexander Dullin, Eduard Ejstrich und Mattis Debruyne bei der Jugend und den Junioren am Start.