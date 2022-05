Mit Drehleiter und Hochleistungslüfter

Von wegen ruhiges Wochenende: Wie die Feuerwehr Lindau mitteilt, wurden die Mitglieder am vergangenen Samstag gleich zu vier Einsätzen gerufen. So habe der Rettungsdienst gegen 4.30 Uhr die Feuerwehr in die Wackerstraße zur Unterstützung bei einem medizinischen Notfall angefordert. Laut Bericht musste ein Patient mit der Drehleiter aus dem fünften Obergeschoss zum Rettungswagen verbracht werden.

Um 14.24 Uhr alarmierte die Integrierte Leitstelle Allgäu dann die Löschgruppe Altstadt gemeinsam mit dem Löschzug Hauptwache in die Fischergasse. Nach Angaben der Feuerwehr bemerkte ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses austretenden Rauch aus einer benachbarten Wohnung und verständigte daraufhin die Feuerwehr. Offenbar hat ein Aschenbecher auf dem Balkon Feuer gefangen. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte war der Brand bereits durch den Bewohner gelöscht. Die Einsatzkräfte überprüften unter Atemschutz die Brandstelle mit einer Wärmebildkamera und stellten fest, dass keine weiteren Glutnester vorhanden waren, heißt es. Da sowohl die Wohnung als auch der Flur verraucht waren, mussten diese Bereiche durch die Feuerwehr mit einem Hochleistungslüfter vom Rauch befreit werden. Wie es weiter heißt, wurde eine Person vom Rettungsdienst versorgt. Die Lindauer Polizei war ebenfalls vor Ort. Während des Einsatzes sei es auf der Insel zu Verkehrsbehinderungen gekommen.

Gegen 18.15 Uhr wurde eine Gruppe des Löschzugs Hauptwache in den Stadtteil Zech alarmiert. Der Feuerwehr zufolge wurde sie von der Polizei zur Öffnung einer Wohnung angefordert. Da aber zwischenzeitlich ein Zugang zur Wohnung hergestellt werden konnte, sei eine Hilfe der Feuerwehr nicht mehr nötig gewesen.

Um kurz vor 23 Uhr war der Löschzug Hauptwache erneut gefordert, berichtet die Feuerwehr. Demnach waren aus einem Wohnhaus im Pfannenweg Hilferufe wahrzunehmen. Die Feuerwehr rückte zur Türöffnung aus. Die Kräfte verschafften sich über ein Fenster Zugang zur Wohnung. Nachdem die Rettungswagenbesatzung die Patientenversorgung übernommen hatte, konnte die Feuerwehr den Einsatz beenden, heißt es abschließend.