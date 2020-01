Mit der Schlusssirene: Der Kapitän trifft zum Sieg

Großer Jubel beim TSV Lindau: Mit dem Schlusspfiff treffen die Handballer zum 25:24-Sieg beim TV Weingarten und festigen so ihre gute Tabellenposition in der Bezirksklasse. Held des Tages: Kapitän Robert Broszio.

Doch von vorne: Angespornt von ihrem anstehendem Saisonhighlight, dem besonderen Heimspieltag „BK500-Lindau“ am 1. Februar, legten die Inselstädter los wie die Feuerwehr und gingen rasch mit 3:0 in Führung. Doch die Gastgeber hielten dagegen und kämpften sich durch drei Tore in Folge wieder heran. So blieb es bis zur 20. Minute ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit schönen Abwehraktionen und gut herausgespielten Treffern auf beiden Seiten. Nach gut 20 Minuten bekam der bis dahin glücklose Thomas Brombeis im TSV-Tor endlich ein paar Bälle zu fassen. Diese Paraden verwerteten die Lindauer im Gegenzug und konnten sich dadurch erst mit zwei und bis zur Pause mit vier Toren absetzen. So ging es mit einem 11:15 in die Kabine.

Nach dem Wiederanpfiff kamen die Gäste besser aus der Kabine und holten den Rückstand in Windeseile auf. Ganz anders die Lindauer: Zwischen der 34. und der 44. Minute sollte dem TSV kein Treffer gelingen und so drehten die Weingartner Mitte der zweiten Halbzeit das Spiel und gingen mit 20:18 in Führung. Aufgrund der starken Abwehr der Gastgeber und der offensiven Manndeckung gegen Robert Broszio schien sich das Blatt in der Partie endgültig gewendet zu haben. Bis zwei Minuten vor Schluss hielten die Weingartner den Zwei-Tore-Vorsprung. Doch schlossen sie ihre folgenden Angriffe zu überhastet ab und rechneten nicht mit der Raffinesse des Lindauer Spielmachers Sebastian Lorenz, der zwei Mal in Folge mit dem gleichen Spielzug den Rechtsaußen Maxi Gründl in Wurfposition brachte. Dieser netzte die beiden Vorlagen kompromisslos ein. So stand es 70 Sekunden vor dem Ende wieder unentschieden – 24:24. Nun waren die Gastgeber im Ballbesitz, ließen ihre letzte Auszeit ungenutzt und scheiterten knapp 40 Sekunden vor dem Abpfiff am Lindauer Torhüter Brombeis. Nach dem Ballgewinn der Inselstädter nahm Alexander Haller eine Auszeit und bat seine Spieler zur letzten Teambesprechung. Die Taktik stand: Foul provozieren, Freiwurf bekommen und einen Block für den Rückraumschützen Broszio stellen. Der Plan ging auf: Broszio feuerte mit dem Schlusspfiff den Ball für den Torhüter unhaltbar ins rechte untere Eck des Weingartner Tores.

Der Jubel über den Treffer wurde allerdings vorerst im Keim erstickt, da die Unparteiischen erst noch besprechen mussten, ob Broszios Treffer zählte. „Das waren die längsten 30 Sekunden meines Lebens“, erinnert sich der Siegtorschütze nach dem Spiel. Als die Entscheidung der Schiedsrichter dann „Tor“ lautete, waren die Lindauer Spieler und Fans nicht mehr zu zügeln. „Oh wie ist das schön“-Gesänge hallten durch die gegnerische Halle und man feierte die hart erkämpften zwei Punkte. Somit festigen die Inselstädter den zweiten Platz und könnten mit einem Sieg am kommenden Wochenende zu Hause gegen den Tabellenführer Vogt sogar auf einen Punkt an die Tabellenspitze aufschließen.