Mit der Last-Minute-Börse eine Ausbildung starten

Immer noch sind jede Menge attraktiver Ausbildungsplätze in Lindau und Umgebung für diesen Sommer/Herbst frei: von A wie Augenoptiker/in bis Z wie Zerspanungsmechaniker/in ist viel geboten. Darunter befinden sich eine Vielzahl bekannter wie auch unbekannterer Ausbildungsberufe: Bankkaufleute, Fachinformatiker/innen, Kaufleute für E-Commerce oder Orthopädietechnik-Mechaniker/innen, um nur ein paar zu nennen. Es lohnt sich also, einen Blick auf das Ausbildungsangebot der Lindauer Unternehmen zu werfen, wie es in einer Mitteilung heißt. Grund genug für Berufsberaterin Alexandra Drechsel und ihre Berufsberatungskolleginnen der Arbeitsagentur Lindau, um aktiv auf Jugendliche zuzugehen und ihnen ihre Möglichkeiten aufzuzeigen. Mit dabei sind auch die Kolleginnen und Kollegen des Arbeitgeberservices der Arbeitsagentur Lindau mit vielen offenen Ausbildungsstellen noch für diesen Sommer und Herbst.

Am Dienstag, 26. Juli, findet mit ihnen von 13 bis 16 Uhr im Foyer im 2. Stock der Lindauer Arbeitsagentur, Hundweilerstraße 1, eine Last-Minute-Börse für Ausbildung statt, in der alle ausbildungssuchenden Jugendlichen – und natürlich auch deren Eltern – ohne Termin vorbei kommen und sich beraten lassen können, wo und wie sie noch einen Ausbildungsplatz finden können. Für Fragen oder, falls der Termin nicht passen sollte, eine Beratungsvereinbarung zu einem anderen Zeitpunkt, kann unter der kostenfreien Servicenummer 0800 / 455 55 00 und unter Berufsberatung-Allgaeu@arbeitsagentur.de Kontakt aufgenommen werden.