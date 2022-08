Mit Isolde Miller durch das Naturschutzgebiet Eistobel

Die Gebietsbetreuung beim BUND Naturschutz lädt für Donnerstag, 1. September, ab 14 Uhr zu einer Wanderung durch den Eistobel ein. Das Naturschutzgebiet Eistobel ist auch Teil des Europäischen Schutzgebietsnetzes Natura-2000. Es bietet mit rauschenden Wasserfällen, steilen Felswänden und naturnahem Wald ein unvergleichliches Naturerlebnis, heißt es in einer Ankündigung des BUND. Gebietsbetreuerin Isolde Miller begleitet die Exkursion mit Erklärungen zur Artenvielfalt und die Naturräume, die durchwandert werden. Eine abschließende Einkehr ist nicht ausgeschlossen. Es entstehen Kosten für den Eintritt zum Eistobel. Bei starkem Regen entfällt die Veranstaltung. Treffpunkt für die etwa dreistündige Exkursion ist am Infopavillion am Eistobel, Grünenbach.