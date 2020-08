Mit der Gripswerkstatt zum Mittelschulabschluss

13 Jugendliche und junge Erwachsene haben in diesem Jahr mithilfe der Gripswerkstatt ihre externen Mittelschulabschlussprüfungen bestanden. Vier Teilnehmer erwarben zusätzlich den Abschluss im Quali Englisch.

Anja Gutermann, Leiterin der Jugendberufshilfe, berichtet, dass die Gripwerkstatt für die teilnehmenden Jugendlichen eine große Chance biete, nach längerer Auszeit, sich wieder eine Tagesstruktur zu erarbeiten und ein Ziel vor Augen zu haben. Auch das freiwillige Engagement, nochmals einen Schulabschluss zu machen und diesen zu verbessern, gepaart mit praktischem Arbeiten innerhalb in Firmen vor Ort, komme in der freien Wirtschaft gut an.

Die Gripswerkstatt baut auf erlebnispädagogische Elemente und praktische Erfahrung im Beruf. Neben den von den Sozialarbeiterinnen selbst umgesetzten Projekten, werden die Jugendlichen in Langzeitpraktika und Teilzeitstellen vermittelt. Die Covid19-Maßnahmen führten dieses Jahr auch in der Gripswerkstatt zu einer Phase des Homeschoolings. Dieses konnte aber durch die Teilung in kleine Lerngruppen bald wieder in Präsenzunterricht wechseln.

Leah Raasch und Anja Gutermann, die mit den Jugendlichen ihre beruflichen Perspektiven klären, beantragten in diesem Zuge Projektgelder, um die Teilnehmer in Zukunft mit eigenen elektronischen Geräten ausstatten zu können und so deren selbständige Lernmöglichkeiten auszubauen. Sie hoffen den Zuschlag der Fördergelder zu bekommen und hier zukunftsweisend mit ihren Jugendlichen arbeiten zu dürfen.

Die Beziehung zu den jungen Erwachsenen steht bei all dem im Vordergrund, heißt es in dem Pressebericht. Durch kleine Lerngruppen und ein vielseitiges Angebots würden die Jugendlichen in unterschiedlichen Lebensbereichen wahrgenommen. So werde ein umfassendes Arbeiten unter Einbezug der einzelnen Lebenswelten möglich.

Von den Absolventen beginnen nun sieben ihre Ausbildung in Lindauer Betrieben, zwei besuchen weiterführende Schulen. Eine Jugendliche geht in eine schulische Ausbildung, eine weitere in Reha-Ausbildung und drei besuchen das Berufsvorbereitungsjahr.

Insgesamt betreute das Team der Gripswerkstatt seit September 2019 insgesamt 27 Jugendliche. Sechs von ihnen haben eine Ausbildung angefangen oder eine Arbeit gefunden oder sind an andere Schulen gewechselt. Sieben Teilnehmer der beiden Gruppen Lindau und Lindenberg sind weg gezogen.