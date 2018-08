Mit der Grips-Werkstatt zum Schulabschluss

17 Jugendliche und junge Erwachsene haben dieses Jahr den externen Mittelschulabschluss erfolgreich bestanden. Die Bestnoten waren eine glatte 1,0 und eine 1,7. Quali Englisch wurde von vier Teilnehmenden belegt und erfolgreich bestanden. 15 Jugendliche nahmen noch an den Projektprüfungen teil, die sie mit Bestnoten bestanden.

Neben den Inhalten, die für den Schulabschluss notwendig sind, üben die Jugendlichen auch berufliche Schlüsselqualifikationen ein. Hierfür konnte die Grips-Werkstatt auch in diesem Jahr die Räumlichkeiten sowie das Know-How der Mitarbeiter vom Unternehmen Chance nutzen.

Zweimal die Woche paukten die Jugendlichen für ihren Abschluss und an den anderen Tagen arbeitete ein Teil der Jugendlichen in den unterschiedlichsten Arbeitsbereichen des Unternehmen Chance, um für den ersten Arbeitsmarkt fit zu werden. Konnten berufsrelevante Fähigkeiten erworben oder ausgebaut werden, war der nächste Schritt Praktikum in ortsansässigen Betrieben zu absolvieren, um Arbeit oder Ausbildung ergattern zu können. So können zum aktuellen Stand nun von den 17 Absolventen sechs direkt in Ausbildung gehen, drei eine Ausbildung in einem Berufsbildungswerk beginnen, zwei Teilnehmende werden eine Arbeitsstelle aufnehmen, zwei einen Integrationskurs besuchen und ein Teilnehmender konnte in eine weiterführende Schule vermittelt werden. Zwei jungen Frauen werden nun erst eine Familienphase anschließen und eine Jugendliche hat bislang noch keinen unmittelbaren Anschluss gefunden und wird deshalb ohne Unterbrechung weiterhin von der Jugendberufshilfe des Kreisjugendringes betreut, informiert die Schule im Eigenbericht. Wichtig, so sei sich das gesamte Team um Anja Gutermann sicher, sei neben der fachlichen Beratung und Begleitung auch Wertschätzung und Beziehung anzubieten, heißt es weiter. Nicht nur Lernen, Bewerben und Arbeitstugenden üben, stehen auf dem Programm des Jugendberufshilfeprojektes Jugend im Fokus mit seiner GripsWerkstatt, sondern auch erlebnispädagogische Maßnahmen. So fuhr die GripsWerkstatt in diesem Schuljahr mit ihren Schützlingen in die Berge, nahm an Floh – und Weihnachtsmärkten teil. Teambuilding, Selbsterfahrung und einen anderen Blickwinkel kennen lernen, dies sei den Betreuerinnen wichtig.

„Auch die Beziehung ist nach solchen Aktionen gefestigt und erst wenn die Bindung mit den Jugendlichen da ist, können wir an die Themen heran und mit ihnen effektiv arbeiten“, erklärt Projektleiterin Anja Gutermann.

Das Projekt „Jugend im Fokus“ des Kreisjugendrings Lindau mit seinen Angeboten wird gefördert durch den Landkreis Lindau und das Programm „Jugend stärken im Quartier“ durch das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit und dem Europäischen Sozialfond.