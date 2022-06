Mit der Englischprüfung endet der Abi-Marathon

Nun heißt es Daumen drücken für 120 Schülerinnen und Schüler der FOS/BOS Lindau: Sie stecken mitten in den schriftlichen Abiturprüfungen.

Intensive Wochen der Vorbereitung inklusive der sogenannten Gruppenprüfungen in Englisch, einer mündlichen Prüfung, in der mehrere Schüler über ein Thema diskutieren, liegen hinter ihnen. „Diese sind zweifelsohne gut gelaufen“, schreibt Christian Klix, Vertreter der Schulleiterin, der selbst Prüfer war.

Diese Woche starteten nun die schriftlichen Prüfungen – in der BoGy-Turnhalle, da die FOS-Turnhalle, in der nun das Impfzentrum ist, nicht zur Verfügung stand. Am Montag war Deutsch dran, am Dienstag Mathematik. Nach einem Tag Pause müssen die Schülerinnen und Schüler am Donnerstag – je nach gewählter Ausbildungsrichtung – das vierte Prüfungsfach absolvieren: Pädagogik und Psychologie in Sozial, Gestaltung Praxis, Physik in Technik, oder BWR in Wirtschaft. Freitags schließt die Prüfungswoche mit dem Fach Englisch. Wenn dann nach etwa zwei bis zweieinhalb Stunden der letzte Streich für die 12. und 13. Jahrgangsstufe getan ist, ist Feiern angesagt.