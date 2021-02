Mit dem „Vereinsführerschein“ zum Ehrenamt

Vereine sind heute vor große Herausforderungen gestellt. Immer mehr Vorschriften und bürokratische Hürden einerseits sowie die steigenden Erwartungen in der Öffentlichkeitsarbeit erschweren die Arbeit. So haben einzelne Vereine bereits Schwierigkeiten, Führungspositionen neu zu besetzen. Teilweise wissen potentielle Kandidaten für ein Vorstandsamt nicht, was auf sie zukommt und was sie beachten müssen. Vor diesem Hintergrund hat der Landkreis im vergangenen Jahr erstmals erfolgreich den „Vereinsführerschein“ angeboten. Der erfahrene Vereinsberater Karl Bosch führt die Teilnehmer durch rechtliche Themen, wie Haftungs- und Versicherungsfragen, Vereinssteuerrecht und Mitgliederversammlung, Jugendschutz, Motivation von Mitgliedern oder auch Sprechen vor Menschen und Konfliktlösung. Das Angebot soll den Teilnehmern Sicherheit geben und Vorbehalte in Bezug auf die Übernahme eines Ehrenamtes nehmen. Die sechsteilige Seminarreihe ist für Vereine im Landkreis kostenlos.

Insgesamt 25 Vereinsvorstände haben sich von September 2020 bis Dezember 2020 in der sechsteiligen Seminarreihe „Vereinsführerschein“ weitergebildet. Die Resonanz der Teilnehmer war durchweg sehr positiv, heißt es in der Pressemitteilung. Die ersten zwei Termine fanden noch als Präsenzveranstaltung statt, anschließend ging es digital weiter. Es hatten sich so viele interessierte Vereinsvorstände zu der Seminarreihe angemeldet, dass diese ab Januar 2021 nun bereits zum zweiten Mal durchgeführt wird. Die Teilnehmer kommen aus den unterschiedlichsten Bereichen: So nehmen Vorstände der Freiwilligen Feuerwehren, verschiedener Sportvereine, Trachten- und Musikvereine, Heimat und Museumsvereine, Helferkreise, Gartenbau- und Zuchtvereine an der Weiterbildung „Vereinsführerschein“ teil.

„Es ist uns bewusst, dass das Vereinsleben besonders unter den Einschränkungen durch die Corona-Pandemie leidet. Umso mehr freue ich mich, dass wir die Vereine mit dem Vereinsführerschein bei ihrer Arbeit unterstützen können“, betont Landrat Elmar Stegmann.