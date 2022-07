Mit dem Stadtbus am Wochenende zum Lindauer Stadtfest

Die Stadtbusse fahren am Stadtfestsamstag, 9. Juli, wie an allen Freitagen und Samstagen nach 22.40 Uhr bis 0.40 Uhr weiter und bringen Nachtschwärmer sicher ans Ziel. Von der Insel über den ZUP fährt die türkise Flotte bis 22.30 Uhr im Halbstundentakt in alle Richtungen. Weitere Fahrten gibt es um 23.30 und 0.30 Uhr ab der Haltestelle Inselbahnhof nach Unterreitnau, Alwind und zur Grenzsiedlung/Zech. Jeweils um 23 und 0 Uhr fährt der Stadtbus ab dem Inselbahnhof über den ZUP nach Oberhochsteg, Oberreitnau, Gewerbegebiet und nach Rehlings/Weißensberg. Für besonders hohe Fahrgastanstürme stehen Zusatzbusse bereit.

Auf den beiden Insellinien fahren die Busse von Samstag, 9. Juli, von Betriebsbeginn bis Sonntag, 10. Juli, bis Betriebsende von und zum ZUP über die Zwanziger Straße. Es entfallen in diesem Zeitraum die Haltestellen Altes Rathaus, Stadttheater und Maxhof.