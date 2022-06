Mit dem Shuttlebus auf die Insel

Der Inselbus dreht im Juni und September von Freitag bis Sonntag und im Juli und August täglich von 9 bis 21.45 Uhr (Fahrt ab Blauwiese) im Viertelstundentakt seine Runden. Vom Parkplatz Blauwiese fährt der Inselshuttle laut einer Mitteilung der Stadt die Haltestelle Toskana an, wendet am Kreisel Heidenmauer, bedient dann die Haltestelle Spielbank und fährt anschließend – wieder mit Stopp an der Toskana – zurück zur Blauwiese. Das Angebot gilt in der Zeit vom 3. bis 26. Juni und vom 2. bis 25. September von Freitag bis Sonntag und vom 27. Juni bis 1. September von Montag bis Sonntag. Der Parkschein gilt zugleich als Fahrschein für bis zu fünf Personen.