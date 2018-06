Mit dem Motorrad geht’s durch Europa

Von Deutsche Presse-Agentur

Die Trainer-Entscheidung bei RB Leipzig rückt langsam näher. Vorstandschef Oliver Mintzlaff arbeitet nach eigenen Worten mit Hochdruck an der 1a-Lösung und kündigte in Kürze eine vielleicht unerwartete Entscheidung an.

„Ich bin mir sicher: Unsere Wunschlösung wird für den einen oder anderen am Ende überraschend sein“, sagte er in einem Interview mit der „Bild“. Weitere Details wollte er nicht verraten, auch nicht „inwiefern Ralf Rangnick Teil dieser Wunschlösung am Ende ist.