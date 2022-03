Mit dem Haustier auf der Flucht: Tierheim sucht Unterbringungen für Tiere der Geflüchteten

Alle Interessenten, die helfen wollen, können eine Mail schreiben an hanssler@t-online.de. Darin müssen Name, Adresse und Telefonnummer enthalten sein. Es soll auch beantwortet werden, welche und wie viele Tiere man für wie lange aufnehmen kann. Und welche Tiere man bereits zu Hause hat. Wer auch die Geflüchteten aufnehmen kann, soll auch dazu eine Angabe machen. Außerdem müsse laut Mitteilung ein Satz zum Datenschutz in der Mail stehen. Dieser lautet: „Ich bin mit der Weitergabe meiner Daten an Dritte zur Kontaktaufnahme einverstanden.“