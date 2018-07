Mit dem „gelben Heftle“ werden Ferien nicht langweilig

In gut einer Woche beginnen die bayerischen Sommerferien. Darauf freuen sich alle Schüler, auch wenn ihre Eltern vielleicht nicht mit ihnen in den Urlaub fahren. Dennoch muss in der Ferienzeit keine Langeweile aufkommen – dafür sorgen die über 80 Aktionen, die das Ferienprogramm für Daheimgebliebene, das sogenannte gelbe Heftle, auflistet. Der Kreisjugendring koordiniert wieder die Sport- und Freizeitangebote der rund 30 Vereine und Initiativen. Dazu gehören Sportaktionen und Kunstvormittage, aber auch ein Segelwochenende, ein Zirkusnachmittag, Lagerfeuerabende und eine Entdeckertour auf den Spuren von Franz von Assisi.

Hunderte von Buben und Mädchen fiebern vor allem auf einen Termin hin: den traditionellen Kinderflohmarkt entlang des Lindauer Hafens. Dort darf der Nachwuchs in diesem Jahr am ersten Feriensamstag, 28. Juli, auf Decken und Tischen aussortiertes Spielzeug und Kleidung, aber auch Schätze von Omas Dachboden verkaufen. Erfahrungsgemäß füllt sich ein Großteil der Hafenpromenade schon am frühen Morgen, auch wenn der Flohmarkt selbst offiziell um 9 Uhr beginnt und ab 12 Uhr wieder eingepackt werden sollte. Für den Fall, dass es regnet, haben die Verantwortlichen der Ferienaktionen den Samstag, 31.August, als Ausweichtermin festgelegt.

An kleine Künstler richtet sich das offene Atelier im Lindauer Stadtmuseum mit dem Titel „Kinderkunst mit August Macke“ wie auch einige andere Angebote. Im Bauernhof Haug am Brückele in Reutin gibt es vom 1. bis 17. August jeweils vormittags ein Angebot „Schnupper-Architektur“. Unterschiedliche Vereine und Veranstalter laden den Nachwuchs ein, ihre angebotenen Sportarten an verschiedenen Schnuppertagen kennenzulernen, beispielsweise Tauchen, Surfen, Kajak, Judo und Reiten. Gleich mit einer Vielzahl verschiedener Ideen ist das „grüne Klassenzimmer“ vertreten, das unter anderem einen Nachmttag „im Maori-Dorf“ anbietet, ein „Afrikafest“ und ein „Vagabundenfest“.

Wieder zwei Kinderspielstädte in Lindau

Auch die Liebhaber der Lindauer Spieldörfer dürfen sich freuen: Vom 20. bis 24. August wird die Kinderspielstadt Kidstown täglich ihre Türen an der Reutiner Grundschule öffnen, vom 28. bis 31. August darf in der Piccolina-Town am Freizeitzentrum Oberreitnau gestaltet und gespielt werden. Und auch ein ganz alter Klassiker findet sich unter den gut 80 Ferienaktionen: Am letzten August-Wochenende gibt es wieder eine Hüttenfreizeit in Oberreute-Irsengund.