Mit dem Fahrrad durch Afrika

Die DAV Sektion Lindau präsentiert gemeinsam mit WunderWelten am Dienstag, 22. November, um 19.30 Uhr in der Inselhalle in Lindau auf einer Großleinwand den Vortrag „Abentuer Afrika“ von Immanuel Schulz. Er ist mit dem Fahrrad 10 000 Kilometer von Kapstadt nach Kenia gefahren, durchquerte dabei Namibia, Botswana, Sambia, Malawi und Tansania.

In einer Live-Reportage berichtet Schulz von seiner Expedition, die er zur Unterstützung eines Waisenhauses unternommen hat. Dafür war er am Tafelberg in Südafrika aufgebrochen und hat sich auf der 6-monatigen Reise einen besonderen Einblick in den farbenprächtigen Kontinent „erradelt“.

Bei dem Vortrag versprechen die Veranstalter den Besuchern, dass sie die Weite Namibias, beeindruckende Begegnungen mit den Tieren Botswanas, die atemberaubenden Viktoria-Fälle und die herzlichen Menschen in Malawi erleben könnten. Über den Malawi-See gehe es weiter nach Tansania, vorbei am Kilimanjaro und der tierreichen Masai Mara. Mit großer Spannung erreiche Schulz er sein Ziel, das Malaika-Waisenhaus.