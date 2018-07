Mit dem BN Streuwiesen und Moore und Plenterwälder entdecken

Die Gebietsbetreuung des Lindauer Bund Naturschutz (BN) lädt am Freitag, 20. Juli, ab 16 Uhr in das Naturschutzgebiet Trogener Moore ein. Diese sind als Naturschutzgebiet von großer Bedeutung, wie es in der Pressemitteilung des BN heißt. Dort findet sich eine Kombination unterschiedlicher, wertvoller Lebensräume in direkter Nachbarschaft: Streuwiesen, Hochmoorbereiche und die einzigartigen Plenterwälder des Westallgäus. In Begleitung von Gebietsbetreuerin Isolde Miller erfahren Interessierte mehr über die Entstehung, Nutzung, Pflege, Renaturierung und den Schutz dieses Naturschutzgebietes. Treffpunkt für die rund zwei Stunden lange Wanderung im Rahmen der „Bayern Tour Natur“ ist am ehemaligen Gasthof Traube in Schnellers. Bei Regen fällt die Veranstaltung aus. Foto: BN