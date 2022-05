Mit dem BN auf Fotopirsch

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Gartenschau ist für die Lindauer Bürger*innen schon längst vorbei, dennoch ist sie immer noch präsent: Beim Stadtbaum-Fotowettbewerb des BN erhielten einige Preisträger einen Gutschein für einen Fotokurs mit dem Biologen und Journalisten Thomas Gretler. Weitere Teilnehmer waren die Gewinner des letztjährigen Baum-Fotowettbewerbs des Westallgäu-Plus Magazins. „Jetzt im Frühling ist die beste Zeit den Kurs anzubieten“, so Claudia Grießer, Geschäftsführerin bei der Kreisgruppe Lindau. Viele Blumen begännen zu blühen, Blattknospen öffneten sich und Lichtstimmungen am See seien jetzt einzigartig, führt sie weiter aus.

Auch wenn die Sonne sich fast gar nicht blicken ließ, so waren doch spannende Aufnahmen am Bodenseeufer möglich. Der Kurs fand im Landschaftspark „Wäsen“ statt, wo es Natur pur zu erleben gibt. Und so vertieften sich die fünf Gewinner ganz schnell in die Naturschönheiten und das absolute Highlight: das blau und violett blühende Bodenseevergissmeinnicht.

Thomas Gretler gab immer wieder Tipps zu Motivwahl, Blenden und Verschlusszeiten, aber stellte auch technische Hilfsmittel für die optimale Beleuchtung der Objekte. Das Fachsimpeln blieb dann auch nicht aus.