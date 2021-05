Mit Bus und Bahn zur Gartenschau Lindau

Die Gartenschau Lindau startet am Donnerstag, 20. Mai. Anreisemöglichkeiten bestehen mit Bus und Bahn. Zudem sind laut Pressemitteilung der Natur in Lindau 2021 gGmbH der ab sofort Kombitickets erhältlich. Und Gartenschau-Dauerkartenbesitzer profitieren von einer Rabattaktion der eCard und auch Echt Bodensee-Card Home.

Die Gartenschau Lindau findet vom 20. Mai bis 26. September unter dem Motto „Gartenstrand – vom Berg zum See“ statt. Die persönliche An- und Abreise kann unter bodo.de im Bereich Fahrplanauskunft oder über die bodo-App geplant werden.

Die Anreise über die Südbahn aus Richtung Aulendorf, Ravensburg und Friedrichshafen führt direkt zum Zielbahnhof „Lindau-Insel“, der nur wenige Gehminuten vom Gartenschau-Gelände entfernt liegt. Und auch die Züge aus Oberstaufen, Memmingen oder Bregenz enden direkt im Gartenschaubahnhof „Lindau-Insel“. Gut angeschlossen sei auch der neue Bahnhof „Lindau-Reutin“. Von hier bieten sich diverse Umstiegsmöglichkeiten auf den Bus oder Regionalzug an, heißt es in der Mitteilung weiter.

So bietet der Stadtbus Lindau Fahrmöglichkeiten auf fünf Linien im 30-Minuten-Takt an. Zusätzlich verkehrt ein Shuttlebus zwischen Parkplatz P1 und Lindauer Insel im 15-Minuten-Takt. Und auch die Regionalbuslinien im Landkreis Lindau bieten ab 20. Mai mehr Angebot.

Auch zum Satelliten-Standort der Lindauer Gartenschau, den Scheidegger Wasserfällen, fahren Besucher mit der Buslinie 18 in nur 30 Minuten. Denn zur Gartenschau wurde der Fahrplan der Regionalbuslinie 18 erweitert. Das Kombi-Ticket umfasst die Busfahrt, den Eintritt zu den Scheidegger Wasserfällen sowie den Eintritt in die Gartenschau Lindau. Erwachsene zahlen 18 Euro, Kinder und Jugendliche von sieben bis 17 Jahren zahlen fünf Euro. Das Ticket ist im Online-Shop der Gartenschau erhältlich sowie vor Ort an den Kassen der Gartenschau Lindau und den Scheidegger Wasserfällen.

Wer für die Gartenschau Lindau eine Dauerkarte besitzt und zudem auch eine bodo-eCard oder Echt Bodensee-Card Home. dem gewährt bodo auf alle eCard/ EBC-Home-Fahrten bis zum Ende der Gartenschau 30 Prozent Rabatt je Fahrt. Dafür muss laut Pressemitteilung ein Foto oder Scan der Dauerkarte einmalig im persönlichen eCard-Kundenkonto hochgeladen werden.