Mit Bohlen, Naidoo und Lombardi: DSDS sucht Superstar am Bodensee

Die Jury von „Deutschland sucht den Superstar“ lädt zum Casting an den Bodensee ein. Am Mittwoch, 24. Oktober, wird es im Hotel Kaiserstrand in Lochau ein offenes Casting geben. Das ist für Sänger eine der letzten Möglichkeiten, sich für die neue Staffel der Show um Dieter Bohlen zu bewerben.

Neben Bohlen sitzen heuer Sänger Xavier Naidoo und Ex-DSDS-Kandidat Pietro Lombardi in der Jury von DSDS. Der vierte Juror ist noch nicht bekannt. Ein Teil der Dreharbeiten zu den Castings der 16. Staffel findet im Hotel Kaiserstrand in Lochau statt. Dort werden Bohlen, Naidoo und Lombardi Talente aus Bayern und Baden-Württemberg sowie aus Österreich und der Schweiz scouten.

Im Hotel Kaiserstrand in Lochau findet das DSDS-Casting statt. (Foto: Archiv: Philipp Steurer)

Die Aufbauarbeiten beim Badehaus am Kaiserstrand sollen bereits am Montag, 22. Oktober, beginnen. Am Dienstag wird die restliche Crew inklusive Jury in Lochau anreisen. Ab Dienstag wird dann vier Tage lang gecastet. Wer sich in letzter Sekunde noch bewerben will, kann am Mittwoch, 24. Oktober, zwischen 11 und 16 Uhr zum offenen Casting ins Hotel Kaiserstrand kommen.

Bewerber müssen zum offenen Casting einen Personalausweis mitbringen. Minderjährige müssen eine Einwilligungserklärung der Erziehungsberechtigten dabei haben. Bewerber sollten drei Songs vorbereiten. Falls sie ein Instrument spielen, können sie dies mitbringen.

Interessierte können sich bereits an diesem Samstag, 13. Oktober, live auf dem offiziellen DSDS-Instagram-Channel Tipps holen. Prince Damien, DSDS-Sieger 2016 und neuer DSDS-Vocal-Coach sowie Vocal-Coach Juliette Schoppmann stehen von 14 bis 14.30 Uhr live auf Instagram für Fragen zur Verfügung: „Wie kann ich mich am besten auf das Casting vorbereiten?”, „Wie kann man sich das Coaching vorstellen?”

Mit seinen Jury-Kollegen kommt Dieter Bohlen zum Casting für die neue Staffel von DSDS an den Bodensee. (Foto: Archiv: dpa/Jörg Carstensen)

Xavier Naidoo ist heuer erstmals Juror bei DSDS. (Foto: Archiv: dpa/Peter Kneffel)

Acht Jahre nach seinem Sieg bei „Deutschland sucht den Superstar“ ist Pietro Lombardi selbst Juror bei der Castingshow. (Foto: Archiv: dpa/Georg Wendt)