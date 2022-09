Mit Bildergalerie: Wie Feuerwehr und Rettungsdienst eine junge Frau aus einem Auto befreien

Dicht gedrängt stehen Mädchen und Jungen mit ihren Eltern am Absperrband. Es ist stockdunkel, nur das Licht der Scheinwerfer erhellt eine schreckliche Szene: Zwei Autos sind frontal ineinander geknallt. Am Steuer des einen Wagens liegt eine bewusstlose junge Frau, Blut strömt über ihr Gesicht.

„Nachdem der Alarm eingegangen ist, haben wir noch zehn Minuten Zeit, um an der Unfallstelle zu sein“, erklärt Andreas Willhalm am Mikrofon. Er moderierte die Übung bei der langen Nacht der Feuerwehr, bei der richtig was los ist.

Blitzschnell kommen sie von allen Seiten angedüst, die Feuerwehrmänner- und frauen, die gerade noch beim Einkaufen oder bei der Arbeit waren. Vor den Augen der Zuschauer ziehen sie sich ihre Einsatzkleidung an und springen in das Feuerwehrauto, das bereit steht. Mit Blaulicht drehen sie eine Runde auf dem Hof der Hauptfeuerwache im Heuriedweg, bis sie beim simulierten Autounfall ankommen.

Neue Mitglieder sind willkommen

Den Ehrenamtlern macht es sichtlich Spaß, das zu spielen, was normalerweise Alltag für sie ist. Während sie die gesplitterten Fenster mit Klebeband sichern und dann herausnehmen, erklärt Willhalm, dass die Lindauer Feuerwehr knapp 190 Mitglieder hat. Und dass das Besondere nicht nur die vielen Einsätze sind, bei denen die Ehrenamtler Menschenleben retten. „Es ist auch die Kameradschaft untereinander“, sagt er. Bei der Feuerwehr kämen Menschen zusammen, die sonst vielleicht nie zusammen kommen würden. „Und wir freuen uns immer über neue Mitglieder.“

Meist arbeitet die Feuerwehr eng mit dem Rettungsdienst zusammen. So auch hier bei der Übung im Heuriedweg: Während mehrere Feuerwehrler gemeinsam mit einer riesengroßen Zange erst Türen und dann Dach des Autos wegschneiden, warten die Ehrenamtler des Lindauer Roten Kreuzes schon mit einer Trage, auf der sie die junge Frau vom Auto in den Rettungswagen transportieren werden.

„Gaffen“ ist verboten

Da stellt sich ein Mann einfach mitten vor die Szene. Er zückt sein Handy und fängt an zu filmen. „Das ist ein Gaffer“, erklärt Andreas Willhalm. Eine Sorte Mensch, mit der Einsatzkräfte immer häufiger zu kämpfen hätten. Willhalm erklärt auch, dass es strafbar ist, Unfälle zu filmen oder zu fotografieren.

Dann ist die Frau endlich befreit – und Kinder wie der achtjährige Louis sind begeistert. „Das war richtig cool“, sagt er. Und seine fünfjährige Schwester Alina fügt dazu, dass die Feuerwehrleute für sie richtige „Helden“ sind. Wenn sie groß ist, dann will sie Feuerwehrfrau werden.