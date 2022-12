Mit Bildergalerie: So schön ist die Lindauer Hafenweihnacht

Die Lindauer Hafenweihnacht ist in vollem Gange. Noch bis einschließlich kommendes Wochenende können Besucherinnen und Besucher dort Einkaufen, Essen und jede Menge Spaß haben.

Längst zu einem beliebten Foto-Motiv geworden ist das Herz am Hafen. Fast ununterbrochen lassen sich Paare, Familien und Freunde davor ablichten. Neben Glühwein gibt es auf der Hafenweihnacht auch ausgefallene Getränke wie heißen Gin oder frische Säfte. Zu essen gibt es eigentlich alles, was der Herz begehrt: Bratwurst, Flammlachs, Kässpätzle in allen erdenklichen Variationen, Handbrot, Suppen, Seelen, Crêpes und natürlich die berühmten Apfelküchle.

Kinder haben ihre Freude in der großen Krippe und auf dem Karussell, an den Marktständen gibt es vom Lammfell bis zum Kunsthandwerk eine große Auswahl an Geschenken. Die Hafenweihnacht ist noch bis einschließlich Sonntag, 18. Dezember, geöffnet.