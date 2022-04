Mit Bildergalerie: So schön blühen die Obstbäume am Bodensee

Die diesjährige Obstblüte in der Bodenseeregion ist am Höhepunkt angelangt und taucht die Landschaft wieder in diese einzigartige Kombination von grünen Wiesen und weiß blühenden Bäumen. Nach langer Trockenheit, Frostnächten und einem kurzen Wintereinbruch öffneten sich an Ostern innerhalb kürzester Zeit Millionen von Knospen.

Je nach Region verläuft die Blüte etwas unterschiedlich. Am bayerischen Bodensee wie auch im angrenzenden Baden-Württemberg ist sie diesmal etwas später dran als in den vergangenen Jahren. „Vor zwei Jahren mussten wir Anfang April mit nächtlichen Rauchfeuern versuchen, dem Frost und damit verbundenen Schäden an der Blüte entgegenzuwirken“, erinnert sich der Lindauer Obstbauer Andreas Willhalm.

Trockenheit und kühle Temperaturen verzögern die Blüte

Dass die Blüte diesmal später einsetzt, kommt den Obstbauern also eher zugute. Die lange Trockenheit, die aber vor allem den Obstbauern im Bayerischen weniger Probleme bereitet hatte, und die kühlen Nächte sorgten dafür, dass die Vegetation ihre Ruhephase verlängerte. Die prognostizierten Frostmächte wiederum fielen weniger dramatisch aus als vorhergesagt, wie auch Dieter Mainberger, Vorsitzender des Kreisbauernverbands Tettnang, bestätigt.

Etwas später als die Jahre vorher, aber immer noch früher als vor beispielsweise 20 Jahren präsentiert sich die Bodenseeregion wieder in ihren schönsten Farben: Die Obstblüte ist in vollem Gange. (Foto: Christian Flemming)

„Dieses Jahr haben wir eine super Blüte“, erzählt er begeistert. Die milden Tagestemperaturen lockten die Bienen reichlich in die Obstplantagen, die kühlen und trockenen Nächte seien optimal in Sachen Feuerbrand, sagt er. Ganz so optimistisch in Sachen Feuerbrand ist Andreas Willhalm nicht. „Das hängt unter anderem von der Wärmesumme ab“, sagt er. Die Informationen darüber erhielten er und seine Kollegen vom Amt für Landwirtschaft.

In Mainbergers Zuständigkeitsbereich habe es nur wenige Frostschäden gegeben, was natürlich von der Lage der Obstplantagen abhänge. „In manchen Senken konnte sich der Frost schon stärker bemerkbar machen. Aber generell gehen wir davon aus, dass wir trotzdem beste Voraussetzungen für ein ertragreiches Jahr haben“, sagt Mainberger.

Obstbauer ist überrascht, wie stark es büht

Willhalm, der über die Osterfeiertage nicht in Lindau weilte, war völlig platt, als er zurückkam und all die Obstbäume in voller Blüte standen. Nicht nur an den Bäumen, auch dazwischen erblickte er satte Farben. Genauer gesagt: der Löwenzahn quoll regelrecht aus dem Boden. So komme nun neben dem Ausdünnen der Blüten an den Bäumen auch das Rasenmähen zwischen den Bäumen hinzu, damit er besser durch die Plantagen fahren könne.

Offensichtlich geht es in diesem Jahr so schnell, dass die Zwetschge und die Birne am württembergischen Bodensee bereits am Abblühen seien, die Birne stehe noch gut in Blüte, informiert Dieter Mainberger. Bei den Äpfeln hänge es von den einzelnen Sorten ab. Während Boskoop aktuell zu 100 Prozent blühe, stehe der Elstar erst zu gut 40 Prozent in der Blüte, so der Obstbauer aus dem Kressbronner Teilort Poppis.

Ähnliche Beobachtungen macht auf Lindauer Seite Andreas Willhalm. Auch dort seien Birne und Zwetschge nahezu fertig, die Kirsche gehe allmählich auch zu Ende. Die leicht rosa Apfelblüten dominierten mehr und mehr das Landschaftsbild.

Landwirte hoffen auf gute Ernte

So herrscht diesseits und jenseits der Landesgrenze vorsichtiger Optimismus, was die diesjährige Obsternte betrifft. „Bis jetzt ist alles im Lot“, meint Mainberger, „auch wenn die Eisheiligen noch für drei Wochen ins Haus stehen“. Dem schließt sich Willhalm an. „Die Eisheiligen sollten kein Problem darstellen, bis minus drei Grad stellen keine Gefahr für die Fruchtstände dar. Die Blüte sie bis dahin eh vorbei.“ Und so hoffen sie, dass neben einer ertragreichen Ernte Qualität und Preise stimmen.

„Gott sein Dank ist dieses Jahr alles ein wenig später als in den vergangenen Jahren, so stehen die Chancen gut“, schließt Andreas Willhalm, bevor er sich aufmacht, etwas zu machen, was die Spaziergänger eher erschrecken wird: Er wie auch seine Kollegen fahren jetzt durch die Baumreihen und schlagen Blüten ab. Denn nicht alle sind nötig für eine gute Ernte, im Gegenteil. Zu viele Früchte schwächen den Baum, vor allem die Königsblüte ist dem Obstbauer wichtig.