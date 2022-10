Mit Bildergalerie: Selbst bei seiner eigenen Preisverleihung verschafft Karl Schweizer anderen Gehör

Das Alte Rathaus ist voll am Mittwochabend. So voll, dass immer wieder neue Stuhlreihen aufgestellt werden müssen. Und am Ende stehen trotzdem noch einige Zuschauer, die gekommen sind, um Karl Schweizer, den die meisten „Charly“ nennen, zum Kulturpreis zu gratulieren. Eine Gelegenheit, die Schweizer nutzt.

Bevor die eigentliche Preisverleihung losgeht, spricht eine junge Iranerin, die zur Demo vor die Inselhalle gekommen war. Dass Karl Schweizer an einem Abend, der eigentlich ganz ihm gewidmet sein sollte, ihr eine Stimme gibt – passender könnte es kaum sein.

Seit vielen Jahrzehnten schreibt der Lokalhistoriker die Lindauer Geschichte und Lindauer Geschichten der kleinen, einfachen Leute. Und dafür sind ihm sowohl Stadtverwaltung als auch Kulturamt sehr dankbar, wie Oberbürgermeisterin Claudia Alfons und Kulturamtsleiter Alexander Warmbrunn in ihren Grußworten betonen.

Doch auch, wenn Karl Schweizer durch und durch Lindauer ist und unter den Zuschauern jede Menge Weggefährten waren – die Laudatio auf den frisch gebackenen Kulturpreisträger hielt ein Mann, der aus Ottawa in Kanada zugeschaltet war. Johannes Wolfart, Professor an der Carleton Universität in Ottawa, ist der Urenkel des berühmten Lindauer Pfarrers Karl Wolfahrt, der 1909 das Buch „Geschichte der Stadt Lindau“ geschrieben hat – bis heute das Standardwerk zur Lindauer Stadtgeschichte.

Johannes Wolfart und Karl Schweizer haben sich 1987 im Lindauer Stadtarchiv kennengelernt. „Charly hatte damals knallrote Haare“, erinnert sich Wolfart. Während er selbst, der zehn Jahre jünger ist, Jackett und Krawatte getragen habe. Trotzdem fanden die beiden zu einander.

Warum aus einer Tür jetzt ein Stuhl wird

Zwischen dem Lehrer Karl Schweizer und dem Wissenschaftler Johannes Wolfart entstand eine tiefe Freundschaft. Dabei war es Schweizer, der Wolfart regelmäßig „heiße Infos“ zugeschanzt hat, wie der Professor in seiner bewegenden Rede erzählt. „Man kann sich nicht vorstellen, wie nützlich ein solches Wissen vor dem Internet war.“ Immer wieder kam Wolfart nach Lindau zurück, Karl Schweizer zeigte ihm die Gegend, machte Geschichte mit konkreten Orten lebendig.

Während er selbst es gerade einmal zu einem Buch und ein paar Aufsätzen über Lindau gebracht habe, erzählt Wolfart, hat Karl Schweizer mehr als ein Dutzend Bücher und unzählige Artikel in verschiedenen Zeitungen und Zeitschriften veröffentlicht.

Ich stehe hier als Konglomerat dessen, was Sie mir gegeben und geliefert haben. Karl Schweizer

„Eine solch beeindruckende Leistung, während er tagtäglich als Lehrer schuftete“, sagt Wolfart. „Charlys Archiv ist eine einmalige Ressource.“ Was den Lindauer Lokalhistoriker für ihn ausmacht: „Er macht das alles aus Heimatliebe, aus Liebe zur Wahrheit und aus Menschenliebe. Charly ist radikal und gemütlich zugleich.“

Karl Schweizer ist am Mittwochabend sichtlich gerührt. „Ohne Sie hätte ich das alles nicht fertiggebracht“, sagt er. Unter den Gästen seien viele, die ihm mal „einen Zettel zugesteckt oder ein Interview gegeben“ hätten. „Ich stehe hier als Konglomerat dessen, was Sie mir gegeben und geliefert haben.“ So habe ihm zum Beispiel Lindaus Ehrenbürgerin Anneliese Spangehl einen Teil ihres Familienarchivs geschenkt. Einen Teil seines Preisgelds will Karl Schweizer direkt investieren.

Karl Schweizer freut sich, dass sein Freund Johannes Wolfart aus Kanada zugeschaltet ist. (Foto: Christian Flemming)

„Ich mache weiter, so lange die Gesundheit es zulässt.“ Sein nächstes Projekt: Ein Rundweg durch die Stadt auf den Spuren des Kolonialismus. Mit QR-Codes und Faltbüchern, die alle Lindauer Schüler von der achten bis zur 13. Klasse bekommen sollen.

Karl Schweizer selbst bekommt neben dem Preisgeld und einem Eintrag ins Goldene Buch der Stadt noch etwas Einzigartiges: Kulturamtsleiter Alexander Warmbrunn schenkt ihm eine alte Tür des Stadtarchivs. „Daraus lassen wir dir einen Stuhl machen“, sagt Warmbrunn. „Damit du dich auch mal ausruhen kannst.“