Mit Bildergalerie. Eine Reise durch eines der ältesten Häuser Lindaus

Wer die Martin-Thomann-Stiftung in ihrer Arbeit unterstützen möchte, kann dies beispielsweise tun, in dem er Band eins und/oder zwei des Büchleins „Lindau – eine Stadt verändert ihr Gesicht“ erwirbt. Teil eins hat Martin Thomann 1987 zusammen mit Werner Dobras, zu jener Zeit Stadtarchivar und Kreisheimatpfleger erstellt, nach einer Idee des ehemaligen Landrats Klaus Henninger, um Bilder verlorener Gebäude, die einmal der Stadtbild mitgeprägt haben, wieder ins Gedächtnis zu rufen. Eine Fortsetzung sollte folgen. Martin Thomann hat es selbst nicht mehr geschafft, aber die Martin-Thomann-Stiftung hat vor zwei Jahren nun den zweiten Teil veröffentlicht. Auch hier zeigen Bilder von Martin Thomann, was zu den baulichen Wurzeln Lindaus gehört, denn eine seiner wichtigsten Absichten sei es gewesen, seine Heimat in Bildern für die Nachkommen aufzubewahren. Neue Fotos und ausführliche Bildbeschreibungen werfen zudem einen Blick auf die heutigen Perspektiven. Der Leser erfährt in 32 Vorher-nachher-Ansichten viel Wissenswertes über die Lindauer Stadt und ihre Baugeschichte. Als Hommage an Martin Thomann als Stadtführer sei der Aufbau des Buches gedacht. Die Orte sind so in Reihenfolge gebracht, dass man sie mit Hilfe zweier im Buch enthaltener Karten ablaufen kann, beinahe so, als wäre man mit Martin Thomann bei einer seiner legendären Stadtführungen unterwegs. Die Bücher sind im Herzsprung Verlag erschienen und in allen Lindauer Buchhandlungen, sowie unter anderem bei der Firma Kaspar, im TollHaus, bei TerraCotta, Ludwig Lipp und Farben Kaiser erhältlich.

Wer sich für Bilder von Martin Thomann interessiert oder aus anderen Gründen Kontakt aufnehmen will, kann sich schriftlich bei der Martin-Thomann-Stiftung melden, Vordere Metzgergasse 12, 88131 Lindau. Stiftungsvorsitzende sind Ingeborg Krüger und Karin Reisert, Stiftungsräte sind Uta Weik-Hamann, Eugen Baumann und Karl-Heinz Brombeis.