Mit Berliner Gesetzesidee drohen höhere Müllgebühren

Auf diese Gesetzesinitiative des Bundes ist ZAK-Geschäftsführer Karl-Heinz Lumer alles andere als gut zu sprechen: Geht es nach einem Entwurf aus Berlin, dann sollen wiederverwertbare Abfälle künftig vor allem privaten Verwertungsfirmen zustehen. „Eine Katastrophe“ nennt es Lumer, auch die Verbandsräte des Kemptener Abfallzweckverbands lehnen diese Gesetzesänderung strikt ab – weil das die kommunalen Abfallwirtschaft gefährde.

Es soll ein neues Wertstoffgesetz werden. Und damit die derzeit geltende Verpackungsverordnung ersetzen. Schon Ende April waren erste Inhalte bekanntgeworden. Seit Oktober liegt nun der Arbeitsentwurf für das neue Gesetz auf dem Tisch. „Mit zahlreichen Verschlechterungen für die kommunale Seite“, wie Geschäftsführer Lumer in der jüngsten ZAK-Sitzung feststellte.

Der Entsorgungsfachmann nannte den Verbandsräten Details. So sollen nach seinen Worten sogenannte stoffgleiche Nichtverpackungen – also Gegenstände aus Kunststoff wie etwa die alte Rührschüssel oder Kinderspielzeuge, aber auch Metalle dem Zugriff der Kommunen entzogen werden. Das Abfallaufkommen aus diesem Bereich wird jährlich auf eine Million Tonnen geschätzt. Damit entgehen den kommunalen Abfallentsorgern wie dem ZAK große Summen – der Kemptener Zweckverband rechnet allein im Altmetallbereich mit einem Verlust von 300000 Euro im Jahr.

Bei Altpapier und Kartonagen befürchtet der ZAK sogar ein Minus von 400000 Euro: Statt bisher auf ein Sechstel sollen die Dualen Systeme – die nach Lumers Aussage oftmals großen Privatentsorgern gehören – künftig bei der Fraktion Papier-Pappe-Karton ein Anrecht auf ein Drittel der Wertstoffmengen haben.

Als noch schlimmer betrachten Lumer und ZAK-Verbandschef Gebhard Kaiser jedoch den Punkt „vorgeschriebene Bruttosammelmenge“: Das Gesetz wolle vorschreiben, dass mit Systemen wie der gelben Tonne künftig jährlich 30 Kilo Wertstoffe pro Einwohner und Jahr gesammelt werden müssen – beispielsweise über Wertstofftonnen. „Diese Mengen können aufgrund der sortenreinen Erfassung am Wertstoffhof nicht erreicht werden“, sind die ZAK-Verantwortlichen überzeugt.

Wenn wieder alle Wertstoffe auf einem Haufen landen – ob in Sack, Tonne oder Container – dann halten Kaiser und Lumer das „für nicht zielführend und vor allem nicht ökologisch“. Und es widerspreche auch der in Bayern aufgebauten Abfalltrennung. Denn jetzt könnten die sortenrein sortierten Wertstoffe schnell und ohne Probleme in spezialisierten Betrieben aufgearbeitet und zu neuen Produkten verarbeitet werden. Im Gegenzug brechen dem ZAK dann weitere Einnahmen weg: Die Dualen System zahlen derzeit fürs Einsammeln der recycelbaren Stoffe in den Wertstoffhöfen 2,30 Euro pro Einwohner und Jahr, was sich im ZAK-Verbandsgebiet jährlich auf knapp 700000 Euro summiert.

Letztlich drohen höhere Abfallgebühren

Unterm Strich würde das neue Gesetz den ZAK jährlich rund 1,7 Millionen Euro kosten – Geld, das derzeit die Abfallgebühren zwischen Allgäu und Bodensee günstig hält und das im Zweifelsfall dann die Bürger über die Gebühren aufbringen müssten. Und das sehen Kaiser und Lumer nicht ein – denn auf der anderen Seite kassierten dann Privatverwerter dicke Gewinne. Blieben diese Erlöse bei den kommunalen Abfallentsorgern, dann profitiere jeder einzelne Bürger davon.

„Die Kommunen in Bayern und auch bundesweit sind sich einig, dass dieses Gesetz so nicht kommen darf.“ Denn es bedeute kein Kilogramm weniger Müll, dafür für die Kommunen massive Einnahmeverluste und damit bis zu 20 Prozent höhere Gebühren für die Bürger, so die Aussagen des Bayerischen Landkreistags. Bayernweit sind sich die Politiker einig, dass dieses geplante Wertstoffgesetz den Kommunen fast alle Möglichkeiten nehme, den Bürgern ein funktionierendes Recyclingsystem zu gewährleisten. Und letztlich „wird Verpackungsmaterial und anderes Plastik zu Lasten der Umwelt entsorgt, statt sinnvoll recycelt“, so die Resolution des Landkreistags – welche die 24 Verbands- und Aufsichtsräte des Kemptener Abfallzweckverbands einstimmig unterstützen. Jetzt wollen sie alle Landes- und Bundespolitiker für ihre Sache mobil machen.