Mit 360-Grad-Bild: Die Lindauer Therme nimmt Gestalt an

Investor Andreas Schauer lässt seinen Blick über die Bauarbeiten im Eichwald schweifen. Dabei wirkt er sehr zufrieden. Denn so langsam ist zu erkennen, wo künftig Sportbecken, Sauna und Solebecken stehen werden. Es geht voran auf einer von Lindaus umstrittensten Baustellen – die vielleicht überhaupt nicht mehr so umstritten ist. Denn zumindest im Streit mit den Anwohnern scheinen sich Lösungen abzuzeichnen.

Schauer hat zum Rundgang über seine Baustelle eingeladen. Er führt in den Keller, wo später unter anderem Technikraum und Schlafraum für die Mitarbeiter untergebracht sein sollen. Er ist im Rohbau schon fertig. Unterm Sportbecken wird sich außerdem ein riesiger Schwellwasserbehälter befinden. „Das Wasser wird ständig umgewälzt“, erklärt Schauer.

Kommen regelmäßig zur Baustelle: Bäderchef Florian Schneider (links) und Investor Andreas Schauer. (Foto: Julia Baumann)

Alle zwei Wochen besucht der Investor die Baustelle im Eichwald, um nach dem Rechten zu sehen. Nach Bürgerentscheid und Klagen hatte es weitere Verzögerungen gegeben, die der Bauökologie geschuldet waren. So musste zum Beispiel der Tiefhof für die Anlieferung noch einmal verlegt werden, wie Schauer erklärt.

Auch in Sachen Barrierefreiheit habe es Optimierungsbedarf gegeben. In Abstimmung mit Anton Ziegler, dem Behindertenbeauftragten des Landkreises, wird es nun zwei Rampen geben, über die man in das Bad gelangen kann: Eine von den Behindertenparkplätzen an der Ostseite aus und eine von der Bushaltestelle an der Westseite. Daneben sollen schwimmfähige Rollstühle angeboten und ein rollstuhltauglicher Weg vom Strandumkleidegebäude zum Ufer geschaffen werden.

So wird die Therme aussehen

„Wir sind grob auf Linie“, sagt Schauer. So seien zwar keine größeren Katastrophen zu vermelden, allerdings bereite ihm die Vergabe für Heizung, Lüftung und Sanitär noch Kopfschmerzen. Denn dafür ist bislang keine Firma gefunden. „Die Auftragsbücher sind voll, man kann froh sein, wenn man ein Unternehmen hat, das mit einem verhandelt“, sagt Schauer. Glücklicherweise kenne er einige der Firmen, mit denen er zusammenarbeite, bereits seit rund 20 Jahren.

Gleich mehrere Restaurants sollen entstehen

Wieder im Erdgeschoss angelangt, kann man sich schon sehr gut vorstellen, wo sich künftig das überdachte Familien- und Sportbad, sowie Sauna- und Thermenbereich befinden werden. Denn die Decke über dem Keller ist bereits fertig, die Umrisse der Becken im Erdgeschoss sind deutlich zu erkennen. Am Ende des Sportbeckens wird später ein Drei-Meter-Sprungturm stehen, der über das Gebäude hinaus ragen wird.

Das Lehrschwimmbecken. (Foto: Schauer)

Im Solebecken wird später Wasser die Wände entlang rinnen, im Thermeninnenbecken wird es eine Poolbar geben. Neben diesem so genannten Textilwellnessbereich entstehen zwölf Saunen und Dampfbäder sowie sieben Behandlungsräume, in denen hauptsächlich Massagen angeboten werden. „Die Leute sollen kommen, um sich zu erholen“, sagt Schauer. Das geht in der neuen Therme übrigens auch zu zweit. Wer möchte, kann sich mit dem nötigen Kleingeld ein „Private Spa“ mieten.

Sowohl im Thermen- als auch im Saunabereich entstehen Restaurants mit 95, beziehungsweise 60 Plätzen, im Außenbereich wird es ein weiteres Restaurant mit etwa 100 Stühlen und einer Dachterrasse geben. Ebenfalls im Obergeschoss entsteht ein Fitnessbereich. „Trainieren mit Blick auf den Säntis“, schwärmt Lindaus Bäderchef Florian Schneider, der ebenfalls zum Rundgang gekommen ist.

So in etwa wird der Loungebereich der Sauna künftig aussehen. (Foto: Illustration: Schauer)

Bis Ende Juli möchte Schauer mit den Becken, Wänden und der Decke im Erdgeschoss fertig sein. Noch vor den Sommerferien soll es einen Termin für eine offizielle Grundsteinlegung in eine Wand in der Eingangshalle geben. Den Herbst über soll dann das obere Stockwerk gebaut werden. „Im Dezember ist das Gebäude hoffentlich dicht“, sagt Schauer. Nach Abschluss der Rohbauarbeiten möchte er die Lindauer im Winter zu einem „Tag der offenen Baustelle“ einladen.

Vielleicht kommen dann auch die beiden Nachbarn, die Klage gegen die Baugenehmigung der Therme eingereicht hatten. Wie mehrfach berichtet, fürchten die Anwohner den Lärm durch die Therme selbst und den damit verbundenen Verkehr. Nach einer Verhandlung vor dem Verwaltungsgericht Augsburg im Januar hatten Stadt, Investor und Anwohner vier Wochen Zeit bekommen, um sich zu einigen. Die sind zwar längst um, zu einer erneuten Gerichtsverhandlung wird es wohl aber trotzdem nicht kommen. „Grundsätzlich sind beide Seiten lösungsorientiert und wollen eine weitere Verhandlung vermeiden“, schreibt Patricia Herpich von der Pressestelle der Stadt auf Anfrage der LZ. Schauer bestätigt, dass man sich mit den Anwohnern mittlerweile auf einem konstruktiven Weg befindet. „Die finalen Abstimmungen hierzu laufen derzeit mit der Stadt, den Nachbarn und uns.“ Zwei Gerichtsverfahren des Lindauer Bund Naturschutz sind hingegen noch anhängig. Bis sie durch sind, wird die Therme aber vermutlich fertig sein.

Der Kaminraum in der Sauna. (Foto: Schauer)

Durch Auflagen in der Baugenehmigung, aber auch durch die Streitereien vor Gericht sind Schauer, wie er sagt, Mehrkosten im sechsstelligen Bereich entstanden. Auch die Stadt hat laut Herpich rund 100 000 Euro an Juristen bezahlt. Ansonsten bleibe es bislang bei der Investitionssumme der Stadt von 14,4 Millionen. Den Rest der insgesamt rund 35 Millionen zahlt Investor Schauer. Für ihn kommen noch die Kosten für den Parkplatz, den er bauen muss, dazu.

Ende 2020 sollen die Bauarbeiten für die Therme dann vollständig abgeschlossen sein, im Frühjahr 2021 öffnet dann erstmals das Strandbad. Andreas Schauer freut sich drauf. „Die Mühen werden sich lohnen und den manchmal etwas ruppigen Weg entschuldigen.“