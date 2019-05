Aileen Vögeli, Nachwuchsruderin des Ruderclubs Lindau, hat es bei der 90. Heidelberger Ruderregatta gleich zweimal auf dem Siegerpodest nach ganz oben geschafft.

Bei strahlendem Sonnenschein ging Vögeli in Heidelberg im Leichtgewichtsjuniorinnen-Einer-A auf die Rennstrecke von 1500 Metern auf dem Neckar. Vom Start an dominierte sie das Rennen klar und lag bereits nach 500 Metern eine Bootslänge vor ihren Konkurrentinnen aus Saarbrücken, Konstanz und Heidelberg. Diese Führung gab Aileen nicht mehr her und ging am Ende mit fünf Sekunden Vorsprung vor der Ruderin aus Heidelberg ins Ziel.

Am zweiten Regattatag startete Aileen in derselben Bootsklasse gegen Ruderinnen aus Saarbrücken, Konstanz und Ulm. Wie schon am Vortag führte die Lindauerin vom Start weg und baute die Führung zu ihren Verfolgerinnen immer weiter aus. Mit 17 Sekunden Vorsprung vor der Zweitplatzierten kam sie schließlich ins Ziel. Sechzehn weitere Ruderer und Ruderinnen waren bei der Welfenregatta in Kaufering für den Ruderclub Lindau aktiv. Über die sechs Kilometer-Langstrecke gingen zuerst die jüngsten Ruderer im Junioren-Mixed-Vierer mit Steuerfrau an den Start. Im neuen Boot „Inselpiraten“ konnten Jenin Bohle, Elisa Erath, Patrick Menzel, Felix Biermann mit Steuerfrau und Trainerin Claudia Reinartz im ersten Rennen der Saison einen Sieg errudern. Die erfahrenen Masters-Ruderinnen erreichten im Vierer mit Steuerfrau (Margot Poschner, Clementine Kraus, Karin Klose, Katrin Richter und Milena Bauer) den vierten Platz.