Minutenlange Standing Ovations

Die emotionalste Jahreshauptversammlung vom Trommelzug Lindau-Aeschach e.V. seit Bestehen als eingetragener Verein, denn Peter Ebinger – nicht nur zum wiederholten male Vorstand des Vereins, sondern vor allem Leitfigur, Lichtgestalt und das „Gesicht“ des Trommlerzugs – sagte endgültig „Das war`s in der Vorstandschaft“.

Entsprechend war das Trommlerheim, trotz der noch zu tätigen Umbauarbeiten bis auf den letzten Platz mit aktiven und passiven Mitgliedern gefüllt. Peter Ebinger begann seine letzte Sitzung so, wie er den Verein als Mensch und Vorstand derart erfolgreich geführt hat – voller Respekt, Wertschätzung und Dankbarkeit gegenüber seinen Mitgliedern. Erfreuliches gab es zu der Vielzahl von Jubilaren zu berichten – insbesondere mit Robert Evitan und Daniel Plessing, die bereits seit 25 Jahren die Treue zum Verein halten. Und damit wurde es wieder emotional, denn weitere Verabschiedungen zu führenden Ämtern wurden entsprechend honoriert. Gemeinsam mit dem 2. Vorstand Thomas Willig, übereichte Ebinger die Geschenke an seine Frau Petra als Uniformwart und an Alex Schwaiger für 13 Jahre Leitung im Fanshop. Ergreifend auch, als zunächst Achim Jaeger für seine Tätigkeit als Presse- und Öffentlichkeitschef mit der wohl höchsten Auszeichnung eines neu zu komponierenden Bühnenshowstücks mit seinem Namen JAGGER geehrt und verabschiedet wurde. Darauf folgte was nun an diesem Abend unumgänglich kommen musste: die Verabschiedung von Peter Ebinger durch seinen Vorstandskollegen Thomas Willig. Mit Auszügen seiner Erfolgsgeschichte, dem zauberhaften Umgang mit den Menschen innerhalb und außerhalb des Vereins, war und ist Ebinger die Identifikationsfigur des Vereins, die zum Glück als Zugführer weiterhin den musikalischen Takt angiebt. Diese Tatsache wurde mit minutenlangen Standing Ovations und dem Walk of fame Stein als künftiges Ehrenmitglied des Vereins honoriert. So besonders wie das Vereinsleben im Trommlerzug ist, so schnell und eindeutig wurde auch das neue Vorstandsteam gewählt. Einer der ersten Aufgaben wird nun sein, nach der Fertigstellung des Vereinsheims, ein würdiges Einweihungsfest auf die Beine zu stellen.