Ministranten basteln für ältere Menschen

Ministranten aus der Pfarrgemeinde St. Ludwig in Lindau-Aeschach haben sich einer monatelangen „Corona-Zwangspause“ wieder getroffen. So machten sich die „Minis“ geschützt durch Gesichtsmasken und in ungewohnt großem Abstand ans Spielen und Basteln. Es wurden Origami gefaltet, Bilder gemalt und Gedichte geschrieben. Die gesammelten Werke wurden anschließend an das Altenheim Allgäu-Stift in Lindau übergeben, um den Bewohnern eine Freude zu machen, heißt es in der Pressemitteilung. „Mit unserem Projekt wollen wir darauf aufmerksam machen, dass vor allem in Alten- und Pflegeheimen zum Schutz der Bewohner stärkere Kontaktbeschränkungen gelten. Doch auch wenn wir momentan gezwungen sind Abstand zu halten, um die eigenen Freunde und Angehörigen zu schützen, können wir trotzdem in Gedanken bei ihnen sein und ihnen auf anderen Wegen eine Freude machen“, heißt es weiter.