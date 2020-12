Ministerin Schreyer: Elektrifizierung und Bahnknoten machen Lindau noch attraktiver

Serie zur Bahn

Dass ab 13. Dezember Züge unter Strom zwischen Lindau und München fahren und im Reutiner Bahnhof halten, bedeutet für Stadt und Landkreis Lindau ein enormer Fortschritt. In einer Serie erinnert die LZ an die Vorgeschichte, lässt verschiedene Beteiligte zu Wort kommen und erklärt, welche Arbeiten der Bahn in den kommenden Jahren noch folgen. Den Auftakt macht ein Interview mit Bayerns Verkehrsministerin Kerstin Schreyer.