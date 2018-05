Minister Müller sieht Lindau im Aufbruch

Seinen ersten Auftritt in der neuen Inselhalle bei der Mittelmeerkonferenz der IHK hat Entwicklungsminister Gerd Müller am Mittwoch zu einem Lob für die Verantwortlichen in Lindau genutzt: „Es herrscht Aufbruch!“ Im Anschluss rief er heimische Firmen zu Investitionen in Nordafrika auf.

„Es ist schon ein großartiger Moment“, sagte Müller und schaute sich im Saal der Inselhalle um, der noch nicht ganz fertig ist. Dennoch mache der Blick durchs Fenster auf den Kleinen See das mediterrane Flair in Lindau deutlich. Müller erinnerte an Inselhalle, Unterführung und die bevorstehende Entwicklung der Hinteren Insel und ergänzte, solch eine Aufbruchstimmung habe es zuletzt vor ungefähr 175 Jahren gegeben, als die königlichen Ministerien die Eisenbahnlinie Lindau-Hof geplant und gebaut haben. Jetzt sei es ähnlich, zumal die Bahn die Strecke nach München elektrifiziere. Müller freute sich über Lindaus Entwicklung: „Das ist ein Jahrhundertsprung – für die Stadt und für die gesamte Region.“

Im Anschluss sagte Minister Müller den etwa 150 Teilnehmern der Mittelmeer-Wirtschaftskonferenz der IHK Schwaben seine weitere Unterstützung für deutsche Unternehmen zu, damit diese ihre entwicklungsfördernden Investitionen in den Ländern Nordafrikas ausbauen können. „Das Mittelmeer führt uns klar vor Augen, wie eng das Schicksal von Europäern und Afrikanern miteinander verbunden ist. Es liegt in unser beider Interesse, dass die Länder des südlichen Mittelmeerraums eine Zone der Stabilität und des Wohlstands wird. Nordafrika muss mehr als ein Absatzmarkt und Rohstofflieferant für Europa sein. Nur so erhalten die vielen jungen Menschen eine Bleibe- und Zukunftsperspektive in ihrer Heimat.“

Deshalb unterstützt das Entwicklungsministerium zahlreiche Projekte, die deutschen und lokalen Unternehmen Investitionen in der Mittelmeerregion erleichtern. Dabei geht es um Programme zur beruflichen Bildung, zur Arbeitsmarktreform, zur Unterstützung von Startups und zum Ausbau der Infrastruktur. Ein spezieller Fonds unterstützt den Finanzzugang für kleine und mittlere Unternehmen in der Region. Er vergibt jährlich rund 15 000 Kredite über gut 3000 Euro. Entwicklungsminister Gerd Müller bekräftigte auf der Mittelmeerkonferenz der IHK Schwaben, dieses Engagement weiter ausbauen zu wollen: „Die deutschen Unternehmen haben einen hervorragenden Ruf, wenn es darum geht, nachhaltig in den Ländern Nordafrikas zu investieren und Ausbildung sowie gute Arbeitsplätze zu schaffen. Deswegen werden wir künftig unsere Mittel noch stärker nutzen, Privatinvestitionen in diesen Ländern, insbesondere von mittelständischen deutschen Unternehmen, zu fördern.“

Das Engagement des Entwicklungsministeriums zeigt sich beispielhaft in Ägypten und Marokko: In Ägypten hat das Entwicklungsministerium eine strategische Allianz mit Siemens gegründet. Ab Anfang nächsten Jahres werden dort 5500 Fachkräfte in den Bereichen Mechanik, Elektrotechnik und Automatisierungstechnik ausgebildet. Das Ministerium investiert in diese Kooperation sechs Millionen Euro. Mit einem Euro öffentlicher Mittel werden dabei fast drei Euro private Gelder mobilisiert.

In Marokko werden Bauern beim Anbau von bio-zertifizierten Produkten unterstützt, um ihnen so neue Absatzmärkte auch in Europa zu erschließen. Dazu werden Kleinbauern geschult, die Qualitätsanforderungen an Bioprodukte zu gewährleisten und den Vertrieb zu verbessern. Mit den Maßnahmen der deutschen Entwicklungszusammenarbeit sind so seit 2010 rund 1,1 Millionen Menschen in der Region Nahost und Nordafrika in Beschäftigung gekommen.