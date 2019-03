Minimaxi zeigt Kunst von Kindern

Das Familienzentrum Minimaxi lädt für Samstag, 30. März, zur Kinder-Kunst-Ausstellung mit interkulturellem Frühlingsfest.

Inspiriert durch das Zitat von Pablo Picasso „Jedes Kind ist ein Künstler, die Schwierigkeit besteht darin, einer als Erwachsener zu bleiben“, ist das Krippenteam im Minimaxi auf die Idee gekommen, mit den Krippenkindern der Bären- und Spatzengruppe Kunstwerke zu erarbeiten. Dafür wendeten die Kinder unter Anleitung verschiedene Techniken an (Spritz-, Schmiertechnik) und setzten diese mit unterschiedlichen Materialien um, zum Beispiel mit Backpinsel, Frischhaltefolie oder Farbrollen. Die Kunstwerke sind erstmals an dem interkulturellen Frühlingsfest im Erdgeschoss und in den Krippenräumen öffentlich zu sehen.

Das Fest beginnt um 14.30 Uhr. Es sind alle Familien aus allen Nationen eingeladen, gemeinsam zu singen, zu tanzen, zu trommeln, Speisen aus vielen Ländern zu genießen und sich einfach besser kennenzulernen. Von 15 bis 17 Uhr sind die Krippenräume für alle Interessierten geöffnet.