Minimaxi macht sich für die Zukunft fit

Dem Minimaxi geht es gut. Das Familienzentrum genießt einen guten Ruf, hat engagierte haupt- und ehrenamtliche Mitarbeiter, hohe Qualitätsstandards, ein buntes wie vielfältiges Programm an familientherapeutischen Angeboten und volle Krippenplätze. Damit das auch in Zukunft so bleibt, haben die Mitglieder Katrin Gust-Höferlin zur Geschäftsführerin ernannt. Mit dieser Ernennung ändert sich im Tagesgeschäft des Familienzentrums zwar nichts, rein formal jedoch obliegt jetzt offiziell die Verwaltung des Familienzentrums der Geschäftsführerin. Wegweisende Entscheidungen trifft nach wie vor der Vorstand. Damit hat sich das Minimaxi für die Zukunft gerüstet.

Der Austausch ist den rund 250 Mitgliedern des Familienzentrums Minimaxi wichtig. Deshalb hat die Vorstandschaft auf dieses Ergebnis einer Umfrage reagiert und seine diesjährige Jahreshauptversammlung ganz in den Fokus des Austauschs gestellt. Unter der Überschrift „Snacks & Facts“ trafen sich rund 35 Mitglieder zu einer interaktiven Jahreshautversammlung, bei der es nicht nur viele Informationen zu den vielfältigen Aktivitäten und Angeboten des vergangenen Jahres gab, sondern sich auch noch jene Personen vorstellten, die diese Angebote und damit das Minimaxi, ausmachen. Obendrein gab es auch jede Menge leckere Snacks, mit denen sich der neue Koch des Hauses, Martin Lang, vorstellte.

„Wir sind bunt und vielfältig“, hatte die stellvertretende Vorsitzende und hauptamtliche Koordinatorin Katrin Gust-Höferlin angekündigt und damit nicht zu viel versprochen. Was sich bei den interaktiven Gesprächsrunden widerspiegelte. So bieten insgesamt dreizehn ehrenamtliche „Gastgeber“, und damit vorrangig Mütter oder Väter, die selbst mit ihren Kindern die Angebote des Minimaxis nutzen, vielfältige Treffs an. So wie Carmen zum Beispiel, die in der „Rasselbande“ mit Kleinkindern Rassel- und Schlaginstrumente spielt. Oder Nadine, die bei den „Schlumpis“ mit Müttern und ihren eineinhalb bis fünfjährigen Kindern singt. Oder Christine, die mit ihrem „Säuglingstreff“ bewirken will, dass junge Mütter mit ihren Babys von null bis zwölf Monaten aus dem Haus gehen und andere Mütter kennenlernen. Oder Uli, der in den „Singzwergen“ mit den ganz Kleinen Sing- und Reimspiele macht und als „der Mann, der singt“ sogar schon in Vietnam bekannt ist.

Die sogenannten „Fremdanbieter“, und damit die qualifizierten und bezahlten Kräfte, wie Susanne Grasekamp, Heike Motz, Gaby Schröder und Gaby Hassler wiederum, bieten von Schwangeren- und Mama-Baby-Yoga, über das „Elternforum“, Pekip und Erste-Hilfe-Kurse für Babys und Kleinkinder an. Ob ehrenamtlich oder hauptamtlich geleitet, alles Angebote, die, ganz im Sinne der Minimaxi-Zielsetzung, Kinder zu fördern, Eltern zu stärken und Eltern zu vernetzen. Dass diese Vernetzungsmöglichkeit bestens ankommt und vor allem für Zugezogenen wichtig ist, um am neuen Wohnort neue Freunde zu finden, dies zeigte sich bei der Aufstellung, zu der Katrin Gust-Höferlin aufrief: Die meisten „Nutzer“ des Familienzentrums waren Zugezogene, die wenigsten Lindauer.

Interkultureller Austausch

Auch Flüchtlingen und Migranten bietet das Minimaxi Anknüpfpunkte, wie Patricia Kaiser-Pfleger und Britta Stauß den Mitgliedern erklärten. Das geförderte Integrationsprojekt „Willkommenskultur und interkultureller Dialog“ diene dazu den interkulturellen Austausch und die Toleranz zwischen den Kulturen zu fördern. Dabei werden wöchentliche Angebote, wie etwa das Sprachencafé, das internationale Frauenfrühstück sowie pädagogische Angebote von Menschen unterschiedlichster Herkunftsländern gut angenommen. „Menschen aus allen Kulturen kommen hierher und fühlen sich wohl“ fasste Patricia Kaiser-Pfleger zusammen und wünschte sich, dass sich dieser Geist weiterentwickeln könne.

Finanziell unter die Arme greifen

Neben der Kleinkindbetreuung in der zwei-gruppigen Krippe machen das Minimaxi jedoch auch die „Unterstützer“ aus. Wie die Kolping Familie etwa, die, wie Vorsitzender Thomas Dirmeier erklärte, den Leih-Oma-Opa-Service anbietet und dem Minimaxi auch finanziell immer wieder unter die Arme greift. Denn das Minimaxi allein mit Fördermitteln am Laufen zu halten, sei nicht möglich, erklärte Katrin Gust-Höferlin. Deswegen seien die Spenden, die ehrenamtlichen Arbeitsstunden sowie die bei Veranstaltungen erwirtschafteten Gelder „ein wichtiges Standbein“. Das machte auch Schatzmeisterin Jeannette Melzer klar, als sie erklärte, dass das Minimaxi einen Jahresumsatz von rund 420 000 Euro mache, bei Ausgaben in Höhe von rund 412 000 Euro. Deswegen habe die Hauptaufgabe des Vorstands im letzten Jahr darin bestanden, „die Zukunft des Minimaxis zu sichern“, betonte Vorsitzende Astrid Apple. „Das tolle Angebot wollen wir noch in vielen, vielen Jahren den Lindauer Familien anbieten können.“ Ein zukunftsförderndes Projekt sei deshalb das Minimaxi als „Familienstützpunkt“ auszubauen. Um die Stabilität des Vereins zu sichern ernannten die Mitglieder zudem Katrin Gust-Höferlin als Geschäftsführerin. Damit obliegt der Koordinatorin des Hauses, nun offiziell das Tagesgeschäft. Wegweisende Entscheidungen trifft nach wie vor der Vorstand. Weil Katrin Gust-Höferlin deshalb nicht mehr im Vorstand sein darf, gab sie ihr Amt als stellvertretende Vorsitzende ab.

Bei den Wahlen bestätigten die Mitglieder Astrid Appl als erste Vorsitzende. Für die beiden bisherigen Stellvertreterinnen Katrin Gust-Höferlin sowie Malwina Aigner wurden Uli Seitz und Carmen Horsch gewählt. Schatzmeisterin bleibt Jeannette Melzer und Schriftführerin Brigitte Bachmayr, Kassenprüferinnen sind Gerda Sohm und Claudia Eberhard. Als Beiräte wurden Sigrid Welzenberg, Anne Hutter, Andrea Walter, Tanja Reimann und Christiane Heumann gewählt.